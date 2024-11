A cura della Redazione

Riportiamo la dichiarazione rilasciata dal sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo in seguito all'elezione del sindaco di Napoii Gaetano Manfredi a presidente dell'ANCI.

"L'elezione di Gaetano Manfredi a presidente nazionale dell'ANCI è l'ennesima dimostrazione che il Mezzogiorno d'Italia sta ritornando ad essere centrale nel dibattito pubblico nazionale. E' la prima volta che il sindaco di Napoli viene individuato per guidare l'Associazione di Comuni Italiani: è una notizia straordinaria non solo per l'area metropolitana ma per l'intera regione Campania.

E' in atto negli ultimi tempi un cambio di paradigma, che vede il Sud Italia protagonista dei processi di sviluppo culturale, imprenditoriale e turistico. Avere il sindaco di Napoli alla guida dei sindaci d'Italia conferma questa inversione di tendenza e consentirà di rafforzare ulteriormente il ruolo del primo cittadino, fondamentale nelle nostre comunità".