A cura della Redazione

Dopo gli articoli dei giornali apparsi nella giornata odierna e relativi ad un presunto rischio di una Commissione d'accesso al Comune di Torre Annunziata, il sindaco Corrado Cuccurullo ci ha tenuto a fare una serie di precisazioni che pubblichiamo qui di seguito.

"Da giorni circolano per strada, e fatte circolare e riprese dai giornali, informazioni riguardanti alcuni aspetti della mia Amministrazione. Ritengo doveroso precisare che l’intera vicenda andrà chiarita, nei prossimi giorni, in modo approfondito, innanzitutto per rispetto verso la Città e poi per rispetto verso le persone che, in questo momento, vengono additate.

Nelle more di acquisire informazioni più puntuali dagli organi competenti, sento però il dovere di fare alcune precisazioni.

Processione del 22 ottobre

Era noto a tutti che l’intenzione della mia Amministrazione fosse quella di far coincidere il percorso della processione del 22 ottobre con l’intero corso cittadino senza ripristinare il percorso storico, come riportato da alcuni organi di stampa. Questo voleva rappresentare un nuovo inizio per la città, coincidente con l’arrivo di una nuova Amministrazione e di un nuovo Parroco, una maggiore attenzione per il centro storico, e un segnale chiaro che non esistono una "Torre Nord" e una "Torre Sud", ma un'unica città. In seguito a notizie acquisite dagli Organi di Polizia, è stato deciso di mantenere il percorso degli ultimi due anni, ma smentisco categoricamente che vi siano stati attriti tra la mia Amministrazione e altri Organi dello Stato.

Sgomberi

Nessun tipo di pressione è stata esercitata da parte dei componenti della mia Amministrazione, come riportato sui giornali. Al contrario, gli sgomberi in questione sono stati regolarmente effettuati dopo decenni di inerzia, e ulteriori sgomberi sono stati sollecitati.

Staff del sindaco

Anticipo che avvierò immediatamente una verifica con le autorità competenti, nell’interesse di tutelare l’Amministrazione e i miei collaboratori. Tengo però a ribadire con fermezza che la storia personale e familiare dell’Avv. Telese è completamente estranea e distante anni luce dalle supposizioni e illazioni emerse in queste ore. Desidero inoltre sottolineare un principio fondamentale: in ogni parte del mondo, chi ricopre un incarico amministrativo si avvale di uno staff scelto intuitu personae. Vale anche la pena interrogarsi su come mai un’Amministrazione come la nostra abbia impiegato tempi così lunghi per riuscire a rendere operativo uno staff: anche questo aspetto, come tutte le sfaccettature dell’intera vicenda, merita di essere chiarito.

Determinazione e trasparenza

È mio impegno personale e istituzionale affrontare ogni problematica con trasparenza e determinazione, nell’interesse esclusivo della Città e della comunità che rappresento. Anche perché questa città, ormai da decenni, vive una storia segnata da travagli amministrativi e politici, che hanno portato a terminare anticipatamente diverse consiliature, all’insediamento di commissioni di accesso e a scioglimenti.

Sono sereno e fiducioso perché nessuna irregolarità è stata commessa".

L'ultima frase del sindaco ci conforta, perché, è bene precisare, nessuno si auspica la venuta di una nuova Commissione d'accesso al Comune. Sarebbe una vera e propria iattura per la città per il danno che ne conseguirebbe la sua immagine.