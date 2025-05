A cura della Redazione

Continuano gli attestati di solidarietà e vicinanza da parte dei partiti di maggioranza al sindaco Corrado Cuccurullo dopo le vicende portate alla luce dai giornali sulle indagine di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Dopo l'Area Socialista, anche Torre Annunziata Libera e Azione hanno diramato un comunicato a siostegno di Cuccurullo. Al momento mantengono uffucialmente il silenzio Partito Democratico, Movimento per la Pace, Più Europa e Progressisti e Democratici.

Tutti e tre i comunicati adducono la responsabilità del clima che si è venuto a creare al "chicciericcio di marciapiede" o ad individui (non specificando chi) che stanno artatamente "innescando polemiche e inquinando la vita politica", o - infine - a "false informazioni costruite ad arte". E' bene specificare che tutto quanto è stato scritto dai giornali è frutto di un'indagine della Guardia di Finanza, dietro informative da parte dell'ex segretaria comunale e dell'attuale comandante della Polizia Municipale.

Di seguito i comunicati di Torre Annunziata Libera e Azione:

Il comunicato di Torre Annunziata Libera

“Torre Annunziata Libera esprime vicinanza e pieno e sostegno al sindaco Cuccurullo per gli attacchi strumentali subiti in questi giorni.

Questa amministrazione si differenzia dalle ultime per la capacità di proposta politica e nella ferma volontà di rompere con le logiche del passato. E’ chiaro che ci sono ancora tante cose da migliorare, ma l'impegno dimostrato in questi 10 mesi sta portando i suoi risultati. Ne è la dimostrazione il bilancio consuntivo che presenta un avanzo di gestione generale positivo e un avanzo svincolato in triplice aumento rispetto al 2023, frutto della sinergia e del gran lavoro svolto.

Il nostro obiettivo è il bene della nostra città: il chiacchiericcio da marciapiede, le false informazioni costruite ad arte hanno il solo scopo di provare a distrarre questa amministrazione, concentrata sui problemi dei cittadini. I pazzi di lato di quest'ultime ore dimostrano senza delle Istituzioni e correttezza amministrativa. Torre Annunziata Libera conferma il pieno sostegno al sindaco Cuccurullo e lavorerà insieme all’intera amministrazione con serenità per continuare il percorso intrapreso”.

Il comunicato di Azione

“La politica si deve fondare sul confronto costruttivo e sulle proposte concrete. Purtroppo alcuni individui stanno cercando di inquinare la vita politica con chiacchiere velenose e polemiche infondate, danneggiando non solo la reputazione della città ma anche la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Per questo motivo il partito Azione esprime la propria solidarietà e il pieno sostegno al sindaco Corrado Cuccurullo, la cui dedizione, impegno, sostegno costante per la città sono stati caratterizzati da trasparenza, responsabilità e senso del dovere. In questo momento cruciale riteniamo che il sindaco Cuccurullo rappresenti l’ultima speranza per la rinascita e la rigenerazione di Torre Annunziata.

Pertanto il partito Azione rinnova il suo impegno a sostegno di questa amministrazione con determinazione e convinzione, respingendo ogni tentativo di delegittimazione, con l’auspicio di tornare presto a confrontarci con la città sui temi veri sperando le divisioni che attualmente caratterizzano la vita politica della città, nell’intento di promuovere lo sviluppo e il benessere di Torre Annunziata”