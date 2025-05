A cura della Redazione

Una targa Made in Italy al Pastificio Setaro. L’iniziativa, proposta dall’assessore alle Attività produttive Alfonso Ascione, punta a mettere in vetrina le eccellenze del territorio, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy che ricade ogni anno il 15 aprile.

L’occasione è stata la seduta di consiglio comunale svoltasi oggi, giovedì 22 maggio, a Palazzo Criscuolo. Presente uno dei fratelli Setaro, Vincenzo, che ha ritirato la targa.

“Setaro significa radici, storia e legame con il territorio - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -. E’ un’impresa che lavora nello stesso quartiere da 80 anni e porta in giro per il mondo i sapori della nostra terra”.

Nell’ambito della seduta consiliare è stato discusso il bilancio consuntivo 2024. Il testo, presentato in aula dall’assessore alle risorse finanziarie Giuseppe Crescitelli, è stato approvato con 16 voti a favore e 4 astenuti. Compatta la maggioranza consiliare a sostegno dell’amministrazione del sindaco.

“Il bilancio consuntivo 2024 ha richiesto un lavoro analitico per la gestione dei residui – spiega l’assessore Crescitelli –. E’ un testo importante che rende disponibile un avanzo libero di 1,2 milioni di euro. Abbiamo inoltre ridotto nel corso del 2024 anche i tempi di pagamento dei fornitori. L’approvazione del bilancio è un altro tassello importante di un pacchetto di interventi che riguarda l’aumento delle entrate e delle agevolazioni”.

Ma in quali casi si può utilizzare l'avanzo libero di amministrazione? Innanzitutto per la copertura dei debiti fuori bilancio; poi per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; ancora per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; ed infine per l’estinzione anticipata dei prestiti.