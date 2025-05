A cura della Redazione

L’articolo di oggi sul quotidiano Metropolis “Esplode Gettonopoli a Torre Annunziata”, in riferimento al numero delle Commissioni a cui partecipano i consiglieri comunali nell’espletamento delle loro funzioni, con oltre 100mila euro di "gettoni" spesi in quattro mesi, ha generato la pronta risposta del presidente del consiglio Davide Alfieri che, attraverso un comunicato, afferma che è attualmente in esame presso la Commissione Affari Istituzionali “il regolamento sul funzionamento delle Commissioni consiliari. Si tratta - afferma Alfieri - di un passaggio cruciale, da completare nel più breve tempo possibile, per dotare i consiglieri di uno strumento che dia certezza giuridica, trasparenza e dignità al loro ruolo".

“In questi primi dieci mesi - continua -, il Consiglio Comunale ha avviato un importante lavoro di riordino e aggiornamento dei regolamenti, operando nelle sue diverse articolazioni: Consiglio, Commissioni e Conferenza dei Capigruppo. Un impegno non scontato, considerato che siamo ripartiti dopo due anni di gestione commissariale e molti regolamenti risultavano ormai superati sotto il profilo normativo. Si è trattato di un lavoro spesso avviato da zero, ma portato avanti con spirito costruttivo e condivisione tra tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Ne sono prova le approvazioni unanimi in aula di regolamenti importanti come quello per la gestione delle aiuole e dei dehors.

L’assenza di un regolamento, tuttavia, non può e non deve giustificare atteggiamenti che, pur nel rispetto della legge, possano risultare opachi o ambigui agli occhi della collettività. La fiducia nelle istituzioni si costruisce anche con i comportamenti, e ogni consigliere ha il dovere di mantenere un atteggiamento sobrio, rispettoso e all’altezza della funzione che ricopre.

Per questo, intendo sollecitare i presidenti delle Commissioni - conclude Alfieri - a programmare con maggiore coerenza e continuità i lavori, e stimolerò la Commissione Affari Istituzionali ad approvare quanto prima il regolamento sul funzionamento delle Commissioni”.

Va precisato che al costo per le presenze dei consiglieri comunali nelle Commissioni (31,77 euro lordi a gettone per un massimo mensile di 1207,50 euro lordi, pari a 38 presenze) va aggiunto, per coloro che svolgono un lavoro dipendente, il rimborso ai datori di lavori relativo alle ore di assenza del consigliere dal posto di lavoro.