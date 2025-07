A cura della Redazione

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo integralmente, la nota del capogruppo consiliare del movimento politico “Popolare per la Pace”, Roberto De Rosa. Una sola considerazione: dire che questa amministrazione difetta di esperienza non la ritengo una deminutio, anzi era un modo per giustificare le continue “leggerezze” (non amministrative ma comportamentali) compiute nel corso di questa prima fase di consiliatura da sindaco, consiglieri e assessori. Se poi tu, caro Roberto, ritieni che invece ci sia la giusta dose di esperienza in seno all’amministrazione, allora ne prendo atto e cambio anche il mio giudizio sull’operato degli amministratori.

Di seguito la nota del capogruppo De Rosa:

“Caro Antonio,

ho letto con attenzione il tuo articolo dal titolo “Un anno dall’insediamento del sindaco Cuccurullo: luci e ombre” e non posso non stigmatizzare alcuni passaggi.

Anche se sono alla mia prima esperienza amministrativa come consigliere comunale, non posso definirmi “il nuovo”. La mia età anagrafica e la profonda conoscenza dei processi politici e burocratico-amministrativo che ho acquisito in Regione e sui tavoli sindacali, mi consente di non rientrare né nella definizione di “nuovismo”, né tra gli “esperti” di cui, secondo te, quest’amministrazione è monca.

E’ vero che l’amministrazione Cuccurullo è caratterizzata da una forte presenza di amministratori (tra consiglieri e assessori) alla prima esperienza. Ma è altrettanto vero che ci sono risorse e professionalità di valore che rappresentano anche la giusta dose di esperienza, necessaria per supportare il lavoro dei neofiti della pubblica amministrazione.

Credo sia sbagliato quindi dire che l’amministrazione Cuccurullo difetta di esperienza. Ovviamente tutto è migliorabile e aggiungo, come ho avuto modo di dire in una mia intervista all'inizio della consiliatura, non si è ancora completato il percorso di rigenerazione politica e mentale che deve essere il collante della nostra maggioranza di centrosinistra consono a traguardare positivamente e al pieno tutti gli obiettivi programmatici che ci siamo prefissati quando tutti noi, insieme, abbiamo conferito la nostra piena e incondizionata fiducia al Sindaco Cuccurullo”.