L’arrivo della Commissione di accesso al Comune di Torre Annunziata segna un passaggio delicato e rilevante per la vita amministrativa della città. In una fase già complessa, segnata dal ritorno alla gestione ordinaria dopo il commissariamento, l’attenzione delle istituzioni e delle forze politiche è ora concentrata sulle verifiche avviate dal Ministero per accertare la correttezza e la linearità dell’azione amministrativa.

Sulla vicenda è intervenuta anche la lista +Europa Torre Annunziata che, attraverso un comunicato, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione piena e senza riserve con la Commissione. Un intervento che si inserisce nel dibattito politico cittadino già avviato nei giorni scorsi, dopo le prese di posizione espresse dal Partito Democratico e dal movimento Oplonti Futura, entrambi intervenuti sul tema nel delicato contesto successivo al commissariamento del Comune.

Il gruppo +Europa, insieme al proprio rappresentante in Consiglio comunale, ha rivolto un appello a tutti gli organi dell’Ente affinché venga agevolato il lavoro dei dirigenti e dei funzionari comunali, garantendo la consegna tempestiva e completa di tutta la documentazione richiesta dalla Commissione di accesso.

Nel documento, +Europa richiama inoltre la necessità di innalzare al massimo i livelli di tutela e impermeabilità delle procedure amministrative, dei regolamenti e degli atti dell’Ente, per prevenire qualsiasi tentativo di infiltrazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata o di soggetti esterni alla corretta gestione della cosa pubblica.

Un richiamo che assume un peso particolare alla luce della storia amministrativa recente di Torre Annunziata, "una città chiamata oggi a consolidare un percorso fondato su trasparenza, legalità, imparzialità e rispetto delle regole, dopo una lunga fase di gestione commissariale".

Il gruppo +Europa ribadisce infine il proprio atteggiamento di responsabilità istituzionale, confermando la volontà di offrire un contributo costruttivo all’azione amministrativa complessiva. Allo stesso tempo, viene espresso l’auspicio che le verifiche della Commissione di accesso possano concludersi nel più breve tempo possibile e con esito positivo, così da consentire alla macchina comunale di concentrare nuovamente tutte le energie sugli obiettivi di rilancio e riqualificazione della città.