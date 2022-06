A cura della Redazione



BARBACUE PERFETTO

E’ molto importante scegliere il legno giusto per ottenere delle braci perfette. La legna dolce (ad esempio, quella delle cassette di frutta) e quella tenera e resinosa sono poco indicate per la griglia, in quanro si esauriscono in fretta. Per grigliate a regola d’arte, usate legno d’ulivo, per cuocere pesci o carne d’agnello e di ciliegio per le carni rosse. Quello di quercia può essere utilizzato per cucinare qualsiasi pietanza.

Se non riuscite mai a capire se la carbonella ha raggiunto la temperatura ideale, ecco come bisogna fare: tenete il palmo della mano a 12 cm dalla carbonella. Se potete sopportare il calore per circa tre secondi, allora la temperatura sarà quella giusta.