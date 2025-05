Uno dei giudici dell’ultima edizione di X Factor potrebbe lasciare il talent show. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Manuel Agnelli avrebbe deciso di lasciare il programma di Sky per un “attrito dovuto al non rapporto con Achille Lauro”. Nel frattempo, un altro giudice ha annunciato che non sa se tornerà.

Ospite di Nicola Savino e Linus a Radio Deejay, Achille Lauro ha rivelato che non sa se tornerà ad X Factor. Il cantante dovrà decidere molto presto, perché le registrazioni delle puntate verranno fatte a fine estate, e a settembre partiranno le auditions, in onda su Sky Uno e anche su Tv8.

“Com’è nata la roba di ‘Senato? Hai visto com’è a X Factor’? Hai il pubblico dietro, ci sono tutte quelle persone intorno. Se a X Factor sento una sensazione di scampato pericolo per non essere uno dei ragazzi giudicati? Ci sono già passato a dire la verità. Io di cosette ne ho fatte tante in passato. Non a X Factor, ma in certe situazioni mi ci sono trovato, ho fatto anche vari Festival di Sanremo, rischiando che mi tirassero dei pomodori. C’ho anche provato a farmeli tirare dai. Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato di X Factor, em eh non è detto quello, non è detto. Se è una notizia? Io propongo Linus al mio posto”.