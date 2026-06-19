Zanzare, come difendersi da questi insetti fastidiosi

In estate le zanzare sono insetti molto fastiosi, soprattutto se si abita in zone corcondate da vegetazione. La strategia migliore è combinare più interventi. Nessun metodo da solo elimina le zanzare, ma insieme possono ridurle dell'80-90%.
Elimina l'acqua stagnante
È la misura più importante.
Controlla:
- sottovasi;
- secchi e annaffiatoi;
- tombini;
- grondaie;
- coperture di plastica che raccolgono acqua;
- ciotole degli animali (cambia l'acqua spesso).
Una zanzara può deporre centinaia di uova in pochi centimetri d'acqua.
Pianta specie repellenti
Non fanno miracoli ma aiutano.
Le migliori:
- citronella;
- lavanda;
- basilico;
- menta;
- rosmarino;
- geranio odoroso.
Installa ventilatori nelle zone di soggiorno
Le zanzare sono pessime volatrici. Una leggera corrente d'aria sul terrazzo o sotto il gazebo riduce drasticamente le punture.
Zanzariere
Restano il sistema più efficace per la casa.
Se non le hai già:
- finestre delle camere da letto;
- cucina;
- porte-finestre del giardino.
Trappole per zanzare
Se possiedi un giardino possono essere molto utili. Le più efficaci:
- trappole a CO₂;
- sistemi tipo Mosquito Magnet.
Costano ma funzionano molto meglio delle classiche lampade blu.
Attenzione alle piante
Le zanzare amano:
- siepi molto fitte;
- zone umide e ombreggiate;
- vegetazione non potata.
Una buona manutenzione del verde riduce i rifugi.