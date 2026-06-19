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Zanzare, come difendersi da questi insetti fastidiosi

Zanzare, come difendersi da questi insetti fastidiosi

Una combinazione di più interventi può ridurre drasticamente la loro presenza

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

In estate le zanzare sono insetti molto fastiosi, soprattutto se si abita in zone corcondate da vegetazione. La strategia migliore è combinare più interventi. Nessun metodo da solo elimina le zanzare, ma insieme possono ridurle dell'80-90%.

Elimina l'acqua stagnante

È la misura più importante.

Controlla:

  • sottovasi;
  • secchi e annaffiatoi;
  • tombini;
  • grondaie;
  • coperture di plastica che raccolgono acqua;
  • ciotole degli animali (cambia l'acqua spesso).

Una zanzara può deporre centinaia di uova in pochi centimetri d'acqua.

Pianta specie repellenti

Non fanno miracoli ma aiutano.

Le migliori:

  • citronella;
  • lavanda;
  • basilico;
  • menta;
  • rosmarino;
  • geranio odoroso.

Installa ventilatori nelle zone di soggiorno

Le zanzare sono pessime volatrici. Una leggera corrente d'aria sul terrazzo o sotto il gazebo riduce drasticamente le punture.

Zanzariere

Restano il sistema più efficace per la casa.

Se non le hai già:

  • finestre delle camere da letto;
  • cucina;
  • porte-finestre del giardino.

Trappole per zanzare

Se possiedi un giardino possono essere molto utili. Le più efficaci:

  • trappole a CO₂;
  • sistemi tipo Mosquito Magnet.

Costano ma funzionano molto meglio delle classiche lampade blu.

Attenzione alle piante

Le zanzare amano:

  • siepi molto fitte;
  • zone umide e ombreggiate;
  • vegetazione non potata.

Una buona manutenzione del verde riduce i rifugi.

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