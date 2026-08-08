Doccia dopo il mare: gli errori che rovinano costume, capelli e asciugamani

A cura della Redazione

Una giornata al mare rilassa, ma sale, sabbia, sole e creme solari possono mettere a dura prova capelli, costume e asciugamani. Quando si torna a casa, infatti, alcuni gesti che sembrano innocui rischiano di rovinarli più velocemente.

Bastano invece poche attenzioni per eliminare correttamente salsedine e residui e mantenere più a lungo tessuti e capelli in buone condizioni.

Non aspettare troppo prima di fare la doccia

Uno degli errori più comuni è lasciare per ore sale e sabbia sulla pelle e sui capelli.

Dopo il bagno in mare è consigliabile almeno risciacquarsi con acqua dolce appena possibile. Una volta rientrati a casa, una doccia aiuta a eliminare completamente salsedine, sabbia e residui di crema solare.

Meglio evitare acqua eccessivamente calda, soprattutto se la pelle è stata a lungo esposta al sole.

Capelli: non strofinarli con forza

La salsedine può rendere i capelli più secchi e difficili da pettinare. Dopo averli lavati con uno shampoo delicato, è preferibile tamponarli con l'asciugamano anziché strofinarli energicamente.

Lo sfregamento può infatti favorire nodi e rotture, soprattutto quando i capelli sono bagnati.

Per chi trascorre molti giorni consecutivi al mare può essere utile applicare periodicamente anche un balsamo o una maschera idratante.

Non lasciare il costume bagnato nella borsa

È probabilmente l'errore più frequente.

Una volta tornati a casa, il costume non dovrebbe restare arrotolato dentro la borsa da mare insieme all'asciugamano umido. Il tessuto può trattenere sale, cloro, creme solari e sudore, favorendo cattivi odori e deterioramento delle fibre elastiche.

Meglio sciacquarlo subito con acqua dolce fredda o tiepida.

Evitare di strizzare energicamente il costume

Dopo il risciacquo viene spontaneo torcere il costume per eliminare l'acqua in eccesso. È meglio evitarlo.

Una torsione troppo forte può stressare elastici e fibre. È preferibile comprimere delicatamente il tessuto tra le mani e poi lasciarlo asciugare all'aria.

Anche il sole diretto molto intenso, a lungo andare, può scolorire alcuni tessuti.

Asciugamani pieni di sabbia: non subito in lavatrice

Prima di mettere l'asciugamano da mare nel cestello è importante eliminare più sabbia possibile.

La soluzione più semplice è lasciarlo asciugare e scuoterlo energicamente all'aperto. Quando la sabbia è asciutta si stacca dal tessuto molto più facilmente.

Inserire asciugamani ancora pieni di sabbia direttamente in lavatrice significa invece portare quei residui all'interno dell'elettrodomestico.

Mai lasciare asciugamani umidi ammucchiati

Un asciugamano bagnato lasciato per ore nella borsa o dentro un cesto chiuso può sviluppare rapidamente il classico odore di umido.

Se non è possibile lavarlo immediatamente, è meglio stenderlo e farlo asciugare completamente.

Solo successivamente potrà essere messo nel cesto della biancheria in attesa del lavaggio.

Attenzione anche alla borsa da mare

Sabbia, residui di crema solare e umidità si accumulano facilmente sul fondo della borsa.

Ogni tanto conviene svuotarla completamente, scuoterla e pulirla secondo le indicazioni previste per il materiale con cui è realizzata. Lasciarla aperta dopo l'utilizzo permette inoltre all'umidità di evaporare.

Il consiglio in più

Quando si torna dalla spiaggia conviene seguire sempre lo stesso piccolo rituale: doccia, risciacquo del costume, asciugamani stesi e borsa svuotata dalla sabbia.

Sono operazioni che richiedono pochi minuti, ma aiutano a preservare più a lungo costume, capelli e teli da mare ed evitano soprattutto quegli sgradevoli odori di umidità tipici dell'estate.

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