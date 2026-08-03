Sale grosso nello scarico del lavandino: il trucco naturale che elimina i cattivi odori

Durante l'estate i cattivi odori provenienti dagli scarichi di cucina e bagno possono diventare più intensi a causa del caldo. Prima di ricorrere a prodotti chimici aggressivi, esiste un rimedio semplice, economico e naturale che può aiutare a mantenere gli scarichi puliti.
Come fare
Versa nello scarico:
- 4 cucchiai di sale grosso;
- 2 cucchiai di bicarbonato di sodio;
- un bicchiere di aceto bianco caldo.
Lascia agire per circa 15-20 minuti, quindi fai scorrere abbondante acqua molto calda.
Perché funziona
Il sale aiuta a rimuovere i residui di sporco, il bicarbonato neutralizza gli odori e l'aceto contribuisce a sciogliere i depositi di grasso e calcare che si accumulano nelle tubature.
Ogni quanto ripetere il trattamento
Per prevenire la formazione di cattivi odori è sufficiente ripetere l'operazione una volta alla settimana, soprattutto in cucina, dove grassi e residui alimentari tendono ad accumularsi più facilmente.
Cosa evitare
Non versare nello scarico oli di frittura, fondi di caffè in grandi quantità o residui di cibo: sono tra le principali cause di intasamenti e cattivi odori.
Un piccolo gesto che allunga la vita degli scarichi
Una manutenzione regolare richiede pochi minuti, evita interventi costosi dell'idraulico e contribuisce a mantenere la casa più igienica e priva di odori sgradevoli.
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