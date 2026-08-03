YMA-latte

Sale grosso nello scarico del lavandino: il trucco naturale che elimina i cattivi odori

Sale grosso nello scarico del lavandino: il trucco naturale che elimina i cattivi odori

Bastano pochi minuti e ingredienti che tutti hanno in cucina per mantenere gli scarichi puliti e profumati

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Durante l'estate i cattivi odori provenienti dagli scarichi di cucina e bagno possono diventare più intensi a causa del caldo. Prima di ricorrere a prodotti chimici aggressivi, esiste un rimedio semplice, economico e naturale che può aiutare a mantenere gli scarichi puliti.

Come fare

Versa nello scarico:

  • 4 cucchiai di sale grosso;
  • 2 cucchiai di bicarbonato di sodio;
  • un bicchiere di aceto bianco caldo.

Lascia agire per circa 15-20 minuti, quindi fai scorrere abbondante acqua molto calda.

Perché funziona

Il sale aiuta a rimuovere i residui di sporco, il bicarbonato neutralizza gli odori e l'aceto contribuisce a sciogliere i depositi di grasso e calcare che si accumulano nelle tubature.

Ogni quanto ripetere il trattamento

Per prevenire la formazione di cattivi odori è sufficiente ripetere l'operazione una volta alla settimana, soprattutto in cucina, dove grassi e residui alimentari tendono ad accumularsi più facilmente.

Cosa evitare

Non versare nello scarico oli di frittura, fondi di caffè in grandi quantità o residui di cibo: sono tra le principali cause di intasamenti e cattivi odori.

Un piccolo gesto che allunga la vita degli scarichi

Una manutenzione regolare richiede pochi minuti, evita interventi costosi dell'idraulico e contribuisce a mantenere la casa più igienica e priva di odori sgradevoli.

Per tanti altri Consigli Utili CLICCA QUI

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai scoprire ed essere sempre informato su consigli utili e offerte di lavoro.

LE PIÙ VISTE