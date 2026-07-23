Come eliminare il calcare dal soffione della doccia senza prodotti chimici

Il soffione della doccia tende a riempirsi di calcare, riducendo il getto dell'acqua e aumentando i consumi. Esiste però un rimedio semplice, economico e naturale che permette di riportarlo come nuovo in pochi minuti.

Occorrente

Aceto di vino bianco

Un sacchetto per alimenti

Un elastico

Un vecchio spazzolino da denti

Come fare

Riempite il sacchetto con aceto bianco e immergete completamente il soffione della doccia. Fissatelo con un elastico in modo che resti ben avvolto.

Lasciate agire per almeno 2 ore. Se il calcare è molto ostinato, potete lasciarlo in immersione per tutta la notte.

Successivamente rimuovete il sacchetto, strofinate delicatamente gli ugelli con uno spazzolino e fate scorrere acqua calda per qualche minuto.

Il risultato

Il getto tornerà uniforme e potente, gli ugelli saranno liberi dal calcare e il soffione funzionerà in modo più efficiente.

Un piccolo trucco in più

Per evitare che il calcare si riformi rapidamente, asciugate il soffione con un panno in microfibra dopo la doccia. Bastano pochi secondi per limitare i depositi di minerali e mantenerlo pulito più a lungo.

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