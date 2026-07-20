Consiglio utile del giorno: 10 piccoli trucchi che semplificano la vita quotidiana

A cura della Redazione

Questi consigli sono semplici e pratici perché riguardano casa, cucina, risparmio, salute e piccoli trucchi della vita di tutti i giorni.

1. Non lavare i pomodori in anticipo

Lavali solo poco prima di consumarli. L'umidità favorisce la formazione di muffe e ne accelera il deterioramento. Conservali a temperatura ambiente per preservarne il sapore.

2. Una pallina di carta assorbe gli odori del frigorifero

Metti una pallina di carta di giornale o carta da cucina nel cassetto delle verdure: aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso, mantenendo frutta e ortaggi freschi più a lungo.

3. Pulisci il filtro della lavatrice una volta al mese

Bastano pochi minuti per eliminare residui di sporco e calcare. La lavatrice funzionerà meglio, consumerà meno energia e ridurrai il rischio di cattivi odori.

4. Non riempire troppo il freezer

Lascia un po' di spazio tra gli alimenti. L'aria fredda deve circolare per congelare e conservare meglio i cibi, riducendo anche i consumi.

5. Un cucchiaio di legno sulla pentola

Quando fai bollire pasta o riso, appoggia un cucchiaio di legno sopra la pentola: aiuta a limitare la fuoriuscita della schiuma quando l'acqua raggiunge l'ebollizione.

6. Elimina il cattivo odore dalle scarpe

Cospargi un cucchiaino di bicarbonato all'interno delle scarpe durante la notte e rimuovilo al mattino. Aiuta ad assorbire umidità e cattivi odori.

7. Conserva le erbe aromatiche come un mazzo di fiori

Prezzemolo, basilico e coriandolo durano più a lungo se messi in un bicchiere con un po' d'acqua, coperti leggermente con un sacchetto e conservati in frigorifero (tranne il basilico, che preferisce la temperatura ambiente).

8. Controlla la pressione degli pneumatici

Una pressione corretta migliora la sicurezza, riduce il consumo di carburante e prolunga la durata delle gomme. È buona norma verificarla almeno una volta al mese.

9. Limone per il tagliere

Dopo aver tagliato aglio, cipolla o pesce, strofina mezzo limone sul tagliere e lascialo agire qualche minuto prima di risciacquare. Aiuta a eliminare gli odori.

10. Non usare acqua calda sulle macchie di sangue

Se un tessuto si macchia di sangue, utilizza subito acqua fredda. L'acqua calda tende a fissare la macchia nelle fibre, rendendola molto più difficile da eliminare.

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