Come eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie con rimedi naturali

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, ma con il tempo può sviluppare cattivi odori dovuti ai residui di cibo, al grasso e all'umidità. Fortunatamente, bastano pochi accorgimenti e ingredienti naturali per mantenerla sempre pulita e profumata.

Pulisci il filtro almeno una volta a settimana

Il filtro è il punto in cui si accumulano la maggior parte dei residui alimentari. Rimuovilo, lavalo sotto l'acqua corrente con una spazzolina morbida e rimontalo solo dopo aver eliminato ogni traccia di sporco.

Aceto bianco per igienizzare

Versa un bicchiere di aceto bianco in una ciotola resistente al calore e posizionala nel cestello superiore. Avvia un lavaggio a vuoto ad alta temperatura: l'aceto scioglierà grasso, calcare e cattivi odori.

Bicarbonato contro gli odori persistenti

Dopo il ciclo con l'aceto, distribuisci due cucchiai di bicarbonato sul fondo della lavastoviglie e fai partire un breve lavaggio. Il bicarbonato neutralizza naturalmente gli odori sgradevoli.

Controlla gli spruzzatori

I piccoli fori dei bracci irroratori possono ostruirsi con residui di calcare o cibo. Puliscili periodicamente con uno stuzzicadenti o uno spillo per garantire un lavaggio sempre efficace.

Lascia lo sportello socchiuso

Dopo ogni lavaggio evita di chiudere subito lo sportello. Lasciandolo leggermente aperto per qualche ora permetterai all'umidità di evaporare, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

Il consiglio in più

Una volta al mese esegui un lavaggio a vuoto ad almeno 70°C con un detergente specifico oppure con aceto e bicarbonato. In questo modo la lavastoviglie resterà pulita, igienizzata e funzionerà più a lungo.

Un piccolo gesto di manutenzione periodica può evitare cattivi odori, migliorare il lavaggio delle stoviglie e prolungare la vita dell'elettrodomestico.

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