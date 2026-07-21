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Come eliminare i cattivi odori dal frigorifero in modo naturale

Come eliminare i cattivi odori dal frigorifero in modo naturale

Bastano pochi ingredienti presenti in casa per mantenere il frigorifero sempre fresco e igienizzato

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Bastano pochi ingredienti presenti in casa per mantenere il frigorifero sempre fresco e igienizzato.

Il frigorifero può trattenere odori persistenti anche quando è pulito. Alcuni rimedi naturali permettono di eliminarli senza ricorrere a prodotti chimici.

1. Bicarbonato di sodio

Versate tre cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e lasciatela in frigorifero. Assorbirà gli odori per circa un mese.

2. Limone

Mezzo limone con alcuni chiodi di garofano profumerà naturalmente l'interno.

3. Aceto bianco

Per la pulizia periodica utilizzate una soluzione di acqua tiepida e aceto bianco per eliminare residui e batteri.

4. Caffè macinato

Una tazzina di caffè macinato è un eccellente assorbiodori naturale.

5. Controllare gli alimenti

Eliminate regolarmente prodotti scaduti o deteriorati e conservate formaggi, pesce e salumi in contenitori ermetici.

Il trucco in più

Pulite le guarnizioni della porta almeno una volta al mese: sono uno dei punti dove si accumulano sporco, umidità e cattivi odori.

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