Come organizzare il guardaroba estivo: idee pratiche

A cura della Redazione

Con l'arrivo del caldo fare il cambio di stagione diventa inevitabile. Passare dai maglioni pesanti agli abiti leggeri non significa solo spostare scatole, ma riorganizzare lo spazio in base a come ci si veste ogni giorno. Il rischio è ritrovarsi dopo pochi giorni con magliette stropicciate, costumi introvabili e vestiti lunghi schiacciati sul fondo dell'armadio.

Per non impazzire ogni mattina basta fare due cose: decidere cosa tenere e trovargli un posto preciso. Mettere in ordine l'armadio con un criterio chiaro fa risparmiare tempo prima di uscire e protegge i vestiti estivi, che di solito sono delicati e si rovinano facilmente. Anche se le t-shirt, i top e gli abiti leggeri occupano meno spazio rispetto ai maglioni invernali, creano subito un gran caos visivo se vengono buttati alla rinfusa sui ripiani.

Come organizzare i vestiti in una cabina armadio

Scegliere una cabina armadio al posto del solito armadio chiuso svolta la giornata. Avere tutto a vista, senza ante di mezzo, fa capire al volo cosa mettersi ed evita di comprare tre volte la stessa maglietta. In più, dedicare un intero modulo a ogni tipo di vestito rende il riordino un lavoro da cinque minuti.

Il problema, però, dei modelli standard che si comprano nei negozi è che lasciano sempre buchi vuoti in alto o negli angoli, dove si accumula solo polvere. Per sfruttare davvero ogni centimetro della stanza, anche i muri storti o le nicchie, la scelta migliore è una cabina armadio su misura, una struttura che si modella sulle proprie abitudini, con ripiani e bastoni che si spostano in base a quello che serve in quel momento.

Per i mesi estivi basta organizzare i moduli con un po' di logica:

Bastoni alti per i vestiti lunghi: gli abiti leggeri, le tute e i copricostumi devono stare appesi belli dritti, senza toccare il fondo del ripiano per non riempirsi di pieghe.

gli abiti leggeri, le tute e i copricostumi devono stare appesi belli dritti, senza toccare il fondo del ripiano per non riempirsi di pieghe. Ripiani centrali per magliette e top: tenere le t-shirt ad altezza occhi, divise per colore, fa risparmiare un sacco di tempo la mattina.

I cassetti con i divisori interni sono ottimi per tenere in ordine gli accessori. Costumi da bagno, occhiali da sole, cinture e foulard spariscono o si aggrovigliano se buttati dentro alla rinfusa. Creando dei piccoli scomparti, invece, ogni cosa resta al suo posto anche quando si sbatte il cassetto per chiuderlo.

Fare decluttering prima del cambio di stagione

Inutile cercare di fare spazio a vestiti nuovi se l'armadio è pieno di capi che non si mettono da anni. Prima di tirare fuori la roba estiva serve fare un po’ di selezione. Meno vestiti inutili significano meno caos visivo e più facilità nel rifare l'ordine ogni settimana.

Basta guardare i fatti: se un vestito o un paio di pantaloncini sono rimasti fermi per tutta la scorsa estate, non verranno usati nemmeno quest'anno. Meglio regalarli o riciclarli.

Inoltre, i tessuti estivi si rovinano in fretta a causa dei lavaggi frequenti, del sole, del cloro o della salsedine. Se ci sono magliette scolorite, tessuti logori o elastici che hanno ceduto, conviene buttarli via. Durante questo controllo è utile mettere subito da parte i capi da portare in sartoria o da smacchiare, per evitare di rimetterli nell'armadio insieme a quelli pronti da mettere.

Metodi per disporre i tessuti leggeri senza sgualcirli

Il lino, la seta e il cotone leggero si stropicciano con niente. Se vengono piegati male o schiacciati sotto altri indumenti, costringono a usare il ferro da stiro ogni volta che si deve uscire. Sistemarli bene evita passaggi inutili e fa durare di più i tessuti.

Le camicie e gli abiti in lino vanno messi sulle grucce, meglio se in legno o sagomate, per non deformare le spalle. Al contrario, i pantaloncini di jeans, i teli mare e le felpe leggere possono stare piegati sui ripiani.

Nei cassetti conviene usare la piegatura verticale che permette di vedere tutte le canotte e i top insieme, così si può sfilare quello che serve senza disfare l'intera pila. Se la cabina armadio è aperta o batte il sole dalle finestre, è meglio mettere i capi scuri o delicati nelle zone più riparate per non far sbiadire i colori.

Gestione di costumi, teli mare e abbigliamento sportivo

La roba da spiaggia e l'abbigliamento tecnico per lo sport occupano spazio in modo disordinato e rischiano di trattenere l'umidità.

Bastano poche regole:

Asciugatura totale: prima di chiudere costumi e teli mare nei cassetti, bisogna verificare che siano asciutti al cento per cento. L'umidità al chiuso fa nascere subito cattivi odori e muffe.

prima di chiudere costumi e teli mare nei cassetti, bisogna verificare che siano asciutti al cento per cento. L'umidità al chiuso fa nascere subito cattivi odori e muffe. Contenitori che respirano: per i teli mare grandi sono perfetti i cesti in fibra naturale o le scatole in tessuto. Lasciano passare l'aria ed evitano l'effetto chiuso.

I bikini e i boxer da mare occupano meno della metà dello spazio se vengono arrotolati anziché piegati. Sistemandoli in fila dentro il cassetto si trova subito il modello giusto al primo colpo d'occhio, senza rovinare le coppe o creare confusione.

Un guardaroba estivo che dura tutta la stagione

Alla fine, un armadio estivo che funziona non ha bisogno di centinaia di vestiti, ma solo di quelli giusti disposti con criterio. Fare una buona selezione e organizzare gli scomparti richiede un po' di pazienza all'inizio, ma ripaga per tutti i mesi successivi. Trovare quello che serve al primo colpo d'occhio, senza lottare con grucce incastrate o tessuti sgualciti, rende le giornate estive decisamente più leggere e rilassate fin dal mattino.