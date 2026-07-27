Consigli utili: come far durare più a lungo il basilico fresco

Il basilico è una delle erbe aromatiche più utilizzate in cucina, ma con il caldo estivo tende ad appassire rapidamente. Con qualche semplice accorgimento è possibile mantenerlo fresco e profumato per molte settimane.

Evitate il sole nelle ore più calde

Il basilico ama la luce, ma il sole diretto nelle ore centrali della giornata può bruciare le foglie. Posizionatelo in un luogo luminoso, preferibilmente esposto al sole solo nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Innaffiate con regolarità

Il terreno deve essere sempre leggermente umido, mai fradicio. Annaffiate la pianta alla base, evitando di bagnare le foglie, preferibilmente al mattino presto.

Raccogliete le foglie nel modo giusto

Non staccate una foglia alla volta. Tagliate invece la punta del rametto appena sopra una coppia di foglie: in questo modo la pianta produrrà nuovi germogli e diventerà ancora più folta.

Eliminate i fiori

Quando compaiono le infiorescenze bianche, rimuovetele subito. La fioritura sottrae energia alla pianta e rende le foglie meno aromatiche.

Come conservarlo dopo la raccolta

Se avete raccolto più basilico del necessario, immergete i gambi in un bicchiere con poca acqua, come un mazzo di fiori, e lasciatelo sul piano della cucina lontano dal sole diretto. In alternativa, potete congelare le foglie già lavate e asciugate in piccoli contenitori con un filo di olio extravergine d'oliva.

Il consiglio in più

Evitate di conservare il basilico in frigorifero: le basse temperature fanno annerire rapidamente le foglie e ne alterano il profumo. Con questi semplici accorgimenti resterà verde, profumato e pronto per arricchire i vostri piatti estivi.

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