Come mantenere la casa fresca senza abusare del condizionatori

Con il caldo estivo il condizionatore rappresenta spesso la soluzione più immediata, ma un utilizzo eccessivo può far lievitare i consumi elettrici. Esistono però alcuni semplici accorgimenti che permettono di mantenere gli ambienti più freschi, migliorando il comfort e risparmiando energia.

1. Arieggia la casa nelle ore più fresche

Apri finestre e balconi al mattino presto e dopo il tramonto, quando la temperatura esterna è più bassa. Durante le ore centrali della giornata è meglio tenere tutto chiuso.

2. Abbassa tapparelle e persiane

Il sole che entra direttamente dalle finestre è una delle principali cause del surriscaldamento degli ambienti. Chiudere persiane, tapparelle o tende nelle ore più calde può ridurre sensibilmente la temperatura interna.

3. Scegli tende chiare

Le tende di colore chiaro riflettono meglio i raggi solari rispetto a quelle scure e aiutano a limitare il calore che entra in casa.

4. Usa bene il ventilatore

Il ventilatore non raffredda l'aria, ma crea una piacevole sensazione di freschezza. Per aumentarne l'efficacia, posizionalo vicino a una finestra aperta nelle ore serali, così da favorire il ricambio d'aria.

5. Evita fonti di calore inutili

Forno, ferro da stiro, asciugatrice e persino alcune lampadine producono calore. Se possibile, utilizza questi elettrodomestici nelle prime ore del mattino o in serata.

6. Spegni gli apparecchi in standby

Televisori, computer, console e caricabatterie continuano a generare calore anche quando non sono in uso. Spegnerli completamente aiuta sia a ridurre la temperatura della casa sia a contenere i consumi.

7. Le piante aiutano a rinfrescare

Le piante da appartamento aumentano leggermente l'umidità dell'aria e contribuiscono a creare un ambiente più gradevole. Anche balconi ricchi di vegetazione possono ridurre il calore che raggiunge le pareti.

8. Se usi il climatizzatore, imposta la temperatura giusta

La temperatura ideale è tra 25 e 26 gradi. Ogni grado in meno comporta un aumento significativo dei consumi e rende più difficile l'adattamento quando si esce all'esterno.

Il consiglio in più

Se la notte fai fatica a dormire per il caldo, prova a mettere per qualche minuto le federe dei cuscini (in un sacchetto pulito) nel frigorifero prima di andare a letto. Non abbasserà la temperatura della stanza, ma regalerà una piacevole sensazione di freschezza che può facilitare l'addormentamento.

Un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane può fare la differenza: la casa resterà più fresca, la bolletta più leggera e l'ambiente ne trarrà beneficio.

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