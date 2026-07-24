Come eliminare il cattivo odore dalle scarpe in modo naturale: cinque rimedi semplici ed efficaci

Le alte temperature, il sudore e l'uso prolungato delle calzature possono trasformare anche le scarpe più nuove in una fonte di cattivi odori. Prima di ricorrere a deodoranti chimici, esistono alcuni rimedi naturali che permettono di eliminare i cattivi odori e mantenere le scarpe fresche più a lungo.

1. Bicarbonato di sodio: il rimedio più efficace

Il bicarbonato assorbe l'umidità e neutralizza gli odori. Basta versarne uno o due cucchiai all'interno delle scarpe la sera e lasciarlo agire per tutta la notte. Al mattino sarà sufficiente eliminarlo con una spazzola o scuotendo bene la calzatura.

2. Bustine di tè nero

Dopo aver utilizzato le bustine di tè, lasciale asciugare completamente e inseriscile nelle scarpe. I tannini contenuti nel tè aiutano a contrastare i batteri responsabili dei cattivi odori.

3. Aceto bianco per igienizzare

Prepara una soluzione con metà acqua e metà aceto bianco, spruzzala leggermente all'interno delle scarpe e lasciale asciugare all'aria aperta. L'aceto elimina i batteri e, una volta evaporato, non lascia alcun odore.

4. Congelatore contro i batteri

Inserisci le scarpe in un sacchetto ben chiuso e lasciale nel congelatore per una notte. Le basse temperature riducono la proliferazione dei batteri responsabili dei cattivi odori. Una volta tolte, lasciale tornare a temperatura ambiente prima di indossarle.

5. Prevenire è meglio che curare

Per evitare che il problema si ripresenti è consigliabile:

alternare le scarpe durante la settimana;

utilizzare calze in cotone o fibre traspiranti;

far asciugare sempre le scarpe dopo l'uso;

sostituire periodicamente le solette.

Il consiglio in più

Per mantenere le scarpe profumate, puoi inserire all'interno un piccolo sacchetto di cotone riempito con lavanda essiccata o scorze di agrumi essiccate. Oltre ad assorbire l'umidità, diffonderà un gradevole profumo naturale senza ricorrere a prodotti chimici.

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