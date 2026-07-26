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Cinque errori che fanno maturare troppo in fretta frutta e verdura

Cinque errori che fanno maturare troppo in fretta frutta e verdura

Con il caldo estivo, frutta e verdura possono deteriorarsi in pochi giorni

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Con il caldo estivo, frutta e verdura possono deteriorarsi in pochi giorni. Spesso, però, il problema non è la qualità degli alimenti, ma alcuni errori nella conservazione. Bastano poche accortezze per ridurre gli sprechi e mantenere i prodotti freschi più a lungo.

1. Non mettere tutto in frigorifero

Pomodori, basilico, cipolle, aglio, patate e banane non amano il freddo. Il frigorifero può alterarne sapore, consistenza e maturazione. È meglio conservarli in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

2. Separa la frutta che produce etilene

Mele, banane, pere e pesche rilasciano etilene, un gas naturale che accelera la maturazione degli altri alimenti. Tienile lontane da lattuga, cetrioli, zucchine e ortaggi a foglia.

3. Lava solo prima di consumare

Lavare frutta e verdura prima di riporle favorisce l'umidità e la formazione di muffe. È preferibile lavarle solo al momento dell'utilizzo.

4. Usa carta assorbente nei cassetti

Rivestire il fondo dei cassetti del frigorifero con un foglio di carta assorbente aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso, mantenendo gli ortaggi croccanti più a lungo.

5. Controlla il contenuto ogni due o tre giorni

Un frutto ormai troppo maturo può accelerare il deterioramento di quelli vicini. Una rapida verifica periodica evita sprechi e permette di consumare prima gli alimenti più delicati.

Il consiglio in più

Segui una semplice regola: "primo dentro, primo fuori". Metti davanti gli alimenti acquistati prima e dietro quelli appena comprati. È un piccolo accorgimento che aiuta a ridurre gli sprechi e a risparmiare sulla spesa.

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