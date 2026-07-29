Come riconoscere un cocomero maturo prima di acquistarlo

A cura della Redazione

L'anguria è il simbolo dell'estate, ma scegliere quella giusta non è sempre facile. Spesso dall'esterno sembrano tutte uguali, e solo una volta aperte ci si accorge che sono poco dolci o ancora acerbe. Esistono però alcuni segnali che permettono di capire se il cocomero è davvero maturo.

1. Controllate la macchia gialla

La parte che è rimasta appoggiata sul terreno deve avere una macchia di colore giallo crema. Se è quasi bianca significa che il frutto è stato raccolto troppo presto.

2. Osservate la buccia

Una buona anguria presenta una buccia opaca e uniforme. Se è troppo lucida potrebbe non aver completato la maturazione.

3. Sollevatela

A parità di dimensioni scegliete quella più pesante. Significa che contiene una maggiore quantità d'acqua ed è generalmente più succosa.

4. Date un colpetto

Picchiettando con le nocche, un cocomero maturo produce un suono pieno e profondo. Un rumore sordo o troppo secco può indicare un frutto acerbo oppure troppo maturo.

5. Guardate il picciolo

Se è completamente secco e leggermente arricciato, il frutto ha concluso naturalmente la maturazione. Se invece è ancora verde potrebbe essere stato raccolto in anticipo.

Un piccolo trucco del fruttivendolo

Le angurie di forma leggermente allungata sono spesso più ricche d'acqua, mentre quelle tonde tendono ad avere una polpa più zuccherina. Non è una regola assoluta, ma è un'indicazione che molti venditori utilizzano nella scelta.

Bastano pochi secondi di osservazione per aumentare le probabilità di portare a casa un cocomero dolce, croccante e perfetto da gustare nelle giornate più calde.

Per tanti altri Consigli Utili CLICCA QUI