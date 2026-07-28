Come eliminare i graffi dai mobili in legno con rimedi naturali

A cura della Redazione

Con il passare del tempo è normale che tavoli, credenze, comodini e altri mobili in legno presentino piccoli graffi causati dall'uso quotidiano. Prima di pensare a costosi restauri o a prodotti specifici, puoi provare alcuni rimedi naturali che aiutano a mascherare le imperfezioni e a nutrire il legno.

Olio d'oliva e aceto: il rimedio più efficace

Mescola due parti di olio extravergine d'oliva e una parte di aceto bianco. Versa poche gocce del composto su un panno morbido in microfibra e strofinalo delicatamente seguendo la venatura del legno.

L'olio nutre la superficie e restituisce brillantezza, mentre l'aceto rimuove sporco e aloni, rendendo i graffi meno evidenti.

La noce: un trucco della tradizione

Sembra incredibile, ma il gheriglio di una noce può essere un valido alleato. Passalo direttamente sul graffio: gli oli naturali contenuti nel frutto penetrano nel legno e tendono a uniformarne il colore.

Lascia agire per qualche minuto e poi lucida con un panno asciutto.

Quando usare la cera d'api

Per mobili antichi o particolarmente delicati, la cera d'api naturale rappresenta una soluzione ideale. Va applicata con un panno morbido e poi lucidata con movimenti circolari.

Oltre a attenuare i piccoli segni, crea una pellicola protettiva che preserva il legno dall'umidità e dalla polvere.

Cosa evitare

Non utilizzare pagliette abrasive, spugne ruvide o detergenti aggressivi contenenti candeggina o ammoniaca. Questi prodotti possono rovinare la finitura del mobile e rendere i graffi ancora più visibili.

Il consiglio in più

Per mantenere i mobili sempre belli, spolverali regolarmente con un panno in microfibra e, una o due volte all'anno, applica un olio o una cera specifica per il tipo di legno. Una manutenzione costante è il modo migliore per conservarli in perfette condizioni per molti anni.

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