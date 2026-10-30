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Autunno, 5 consigli utili per risparmiare in casa e proteggere la salute

Redazione 3 min di lettura
Autunno, 5 consigli utili per risparmiare in casa e proteggere la salute

Dai termosifoni alla spesa quotidiana, cinque semplici accorgimenti per affrontare i primi freddi, migliorare il comfort domestico e contenere le spese

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Con l'arrivo di novembre, le giornate si accorciano, le temperature iniziano a scendere e aumenta il tempo trascorso in casa. È il momento giusto per adottare alcune semplici abitudini che aiutano a ridurre i consumi energetici, prevenire i malanni stagionali e migliorare il benessere quotidiano.

Ecco cinque consigli pratici da mettere subito in atto.

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1. Riscaldamento: un grado in meno può fare la differenza

A pieno carico e scegliere programmi a basse temperature, quando appropriati, può contribuire a ridurre i consumi.

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Attenzione anche agli apparecchi lasciati inutilmente in standby. Con i primi freddi cresce la tentazione di alzare il termostato. Mantenere in casa una temperatura intorno ai 19-20 gradi, quando sufficiente per il proprio comfort, può aiutare a contenere i consumi. È importante anche non coprire i termosifoni con tende o mobili e chiudere persiane e tapparelle durante la notte per limitare la dispersione del calore.

Il consiglio: controllare la programmazione del termostato ed evitare di riscaldare inutilmente gli ambienti non utilizzati.

2. Umidità in casa: attenzione alla muffa

In autunno, con le finestre più spesso chiuse, può aumentare l'umidità negli ambienti domestici. Una situazione che favorisce la formazione di condensa e muffe, soprattutto negli angoli delle stanze e dietro i mobili. Per prevenirla è utile arieggiare quotidianamente le stanze, utilizzare la cappa durante la preparazione dei pasti ed evitare, quando possibile, di asciugare il bucato in ambienti poco ventilati.

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Il consiglio: un piccolo igrometro permette di controllare l'umidità relativa, che generalmente è opportuno mantenere tra il 40% e il 60%.

3. Alimentazione autunnale: scegliere i prodotti di stagione

Novembre porta sulle tavole alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Zucca, cavolfiori, broccoli, finocchi, mele, pere e agrumi possono contribuire a un'alimentazione varia ed equilibrata.

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Zuppe di legumi, minestre di verdure e piatti preparati in casa rappresentano anche una soluzione economica per i pasti quotidiani.

Il consiglio: programmare un menù settimanale e acquistare soltanto le quantità necessarie aiuta a ridurre gli sprechi alimentari.

4. Cambio d'ora: come recuperare il ritmo del sonno

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è tornata l'ora solare. Anche uno spostamento di appena un'ora può modificare temporaneamente le abitudini del sonno.

Per favorire l'adattamento, dunque, è utile mantenere orari regolari, esporsi alla luce naturale nelle prime ore del mattino ed evitare bevande contenenti caffeina nelle ore serali.

Il consiglio: una passeggiata quotidiana all'aperto, preferibilmente al mattino, può aiutare a regolare il ritmo sonno-veglia.

5. Bollette: individuare gli elettrodomestici che consumano di più

Con le giornate più corte aumenta l'utilizzo dell'illuminazione artificiale e di alcuni apparecchi elettrici. Sostituire le vecchie lampadine con modelli LED, utilizzare lavatrice e lavastoviglie

Il consiglio: controllare periodicamente i consumi indicati in bolletta permette di individuare eventuali aumenti anomali e correggere le proprie abitudini.

Piccole abitudini, benefici concreti

Affrontare l'autunno non significa necessariamente sostenere nuove spese. Spesso bastano attenzione, organizzazione e qualche semplice cambiamento quotidiano per vivere in una casa più confortevole, tutelare la salute e alleggerire il bilancio familiare.

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