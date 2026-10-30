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Autunno, 5 consigli utili per risparmiare in casa e proteggere la salute
Dai termosifoni alla spesa quotidiana, cinque semplici accorgimenti per affrontare i primi freddi, migliorare il comfort domestico e contenere le spese
Con l'arrivo di novembre, le giornate si accorciano, le temperature iniziano a scendere e aumenta il tempo trascorso in casa. È il momento giusto per adottare alcune semplici abitudini che aiutano a ridurre i consumi energetici, prevenire i malanni stagionali e migliorare il benessere quotidiano.
Ecco cinque consigli pratici da mettere subito in atto.
1. Riscaldamento: un grado in meno può fare la differenza
A pieno carico e scegliere programmi a basse temperature, quando appropriati, può contribuire a ridurre i consumi.
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Attenzione anche agli apparecchi lasciati inutilmente in standby. Con i primi freddi cresce la tentazione di alzare il termostato. Mantenere in casa una temperatura intorno ai 19-20 gradi, quando sufficiente per il proprio comfort, può aiutare a contenere i consumi. È importante anche non coprire i termosifoni con tende o mobili e chiudere persiane e tapparelle durante la notte per limitare la dispersione del calore.
Il consiglio: controllare la programmazione del termostato ed evitare di riscaldare inutilmente gli ambienti non utilizzati.
2. Umidità in casa: attenzione alla muffa
In autunno, con le finestre più spesso chiuse, può aumentare l'umidità negli ambienti domestici. Una situazione che favorisce la formazione di condensa e muffe, soprattutto negli angoli delle stanze e dietro i mobili. Per prevenirla è utile arieggiare quotidianamente le stanze, utilizzare la cappa durante la preparazione dei pasti ed evitare, quando possibile, di asciugare il bucato in ambienti poco ventilati.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il consiglio: un piccolo igrometro permette di controllare l'umidità relativa, che generalmente è opportuno mantenere tra il 40% e il 60%.
3. Alimentazione autunnale: scegliere i prodotti di stagione
Novembre porta sulle tavole alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Zucca, cavolfiori, broccoli, finocchi, mele, pere e agrumi possono contribuire a un'alimentazione varia ed equilibrata.
Zuppe di legumi, minestre di verdure e piatti preparati in casa rappresentano anche una soluzione economica per i pasti quotidiani.
Il consiglio: programmare un menù settimanale e acquistare soltanto le quantità necessarie aiuta a ridurre gli sprechi alimentari.
4. Cambio d'ora: come recuperare il ritmo del sonno
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è tornata l'ora solare. Anche uno spostamento di appena un'ora può modificare temporaneamente le abitudini del sonno.
Per favorire l'adattamento, dunque, è utile mantenere orari regolari, esporsi alla luce naturale nelle prime ore del mattino ed evitare bevande contenenti caffeina nelle ore serali.
Il consiglio: una passeggiata quotidiana all'aperto, preferibilmente al mattino, può aiutare a regolare il ritmo sonno-veglia.
5. Bollette: individuare gli elettrodomestici che consumano di più
Con le giornate più corte aumenta l'utilizzo dell'illuminazione artificiale e di alcuni apparecchi elettrici. Sostituire le vecchie lampadine con modelli LED, utilizzare lavatrice e lavastoviglie
Il consiglio: controllare periodicamente i consumi indicati in bolletta permette di individuare eventuali aumenti anomali e correggere le proprie abitudini.
Piccole abitudini, benefici concreti
Affrontare l'autunno non significa necessariamente sostenere nuove spese. Spesso bastano attenzione, organizzazione e qualche semplice cambiamento quotidiano per vivere in una casa più confortevole, tutelare la salute e alleggerire il bilancio familiare.
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