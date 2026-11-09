Maglioni pieni di pallini? Ecco come eliminarli senza rovinare i tessuti

Lana e cashmere possono perdere il loro aspetto originale. Bastano pochi gesti per ridurre i pelucchi e conservare i maglioni più a lungo

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Con l'arrivo dei primi freddi tornano protagonisti del guardaroba maglioni, cardigan e pullover. Capita però che, dopo pochi utilizzi o lavaggi, sulla superficie dei tessuti compaiano fastidiosi pallini che fanno sembrare i capi vecchi e consumati.

Un problema molto comune, soprattutto nei maglioni di lana, cashmere e fibre sintetiche, che non significa necessariamente che il capo sia di scarsa qualità. Fortunatamente, esistono alcuni semplici accorgimenti per eliminare i pelucchi senza danneggiare i tessuti e prevenire la loro ricomparsa.

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Perché si formano i pallini sui maglioni

Il fenomeno è conosciuto con il termine inglese pilling e si verifica quando le fibre del tessuto, sottoposte a sfregamento, tendono a fuoriuscire dalla superficie e ad aggrovigliarsi formando piccoli nodi.

Le zone maggiormente interessate sono quelle soggette a continui movimenti e attriti, come maniche, ascelle, fianchi e parte anteriore del maglione.

Anche i lavaggi frequenti, le temperature elevate e l'utilizzo di programmi troppo energici possono favorire la comparsa dei pallini.

Come eliminare i pallini senza rovinare il maglione

Uno dei sistemi più pratici è utilizzare un levapelucchi elettrico, un piccolo apparecchio progettato per rimuovere i nodini dalla superficie dei tessuti.

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Per ottenere un buon risultato è consigliabile stendere il maglione su un piano perfettamente liscio, evitando di tirarlo, e passare delicatamente il dispositivo sulle zone interessate. È importante seguire le istruzioni dell'apparecchio e verificare che sia adatto al tipo di tessuto.

Per i capi particolarmente delicati, come quelli in cashmere, si può ricorrere a un pettine specifico per maglieria, da utilizzare con movimenti leggeri e senza esercitare troppa pressione.

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Meglio invece evitare forbici e lamette da barba: un movimento sbagliato potrebbe tagliare i fili o provocare piccoli buchi difficili da riparare.

Gli errori da evitare durante il lavaggio

La prevenzione comincia proprio dalla lavatrice. Prima di lavare un maglione è fondamentale controllare l'etichetta, rispettando le indicazioni relative alla temperatura e al programma consigliato.

Quando il lavaggio in lavatrice è consentito, è preferibile:

Girare il maglione al rovescio , per ridurre lo sfregamento sulla superficie esterna.

, per ridurre lo sfregamento sulla superficie esterna. Utilizzare un programma delicato , con una centrifuga moderata.

, con una centrifuga moderata. Inserire il capo in un sacchetto per il bucato , così da limitarne il contatto con gli altri indumenti.

, così da limitarne il contatto con gli altri indumenti. Evitare di sovraccaricare il cestello , lasciando spazio sufficiente ai capi.

, lasciando spazio sufficiente ai capi. Separare i maglioni dagli indumenti ruvidi, come jeans e capi con cerniere.

Anche l'asciugatura richiede attenzione. Per molti maglioni di lana è preferibile stenderli in orizzontale, su una superficie adatta, evitando di appenderli quando sono ancora bagnati per non deformarli.

Come prevenire la formazione dei pelucchi

Un altro accorgimento utile consiste nell'evitare di indossare lo stesso maglione per molti giorni consecutivi, alternandolo con altri capi.

Particolare attenzione va prestata anche allo sfregamento provocato da borse a tracolla, zaini e giacche, che può accelerare la formazione dei pallini soprattutto sui fianchi e sulle spalle.

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Infine, prima di riporre i maglioni nell'armadio, è consigliabile assicurarsi che siano puliti e completamente asciutti, piegandoli con cura anziché lasciarli appesi per lunghi periodi.

Un piccolo gesto per far durare i maglioni più a lungo

La comparsa dei pallini non deve necessariamente condannare un maglione a finire tra gli indumenti da eliminare. Una manutenzione delicata e regolare può migliorarne sensibilmente l'aspetto, permettendo di utilizzarlo ancora a lungo.

Il segreto è intervenire senza fretta, scegliere gli strumenti adatti al tessuto e soprattutto evitare trattamenti aggressivi che potrebbero causare danni permanenti.