Con i primi freddi, i termosifoni tornano in funzione e può capitare che la parte alta del radiatore sia calda mentre quella inferiore resti fredda. Una differenza contenuta è normale, ma se persiste può segnalare un problema nella circolazione dell’acqua e ridurre il comfort in casa.

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Con l'arrivo delle prime giornate fredde, i termosifoni tornano protagonisti delle nostre case. Ma non sempre funzionano come dovrebbero. Può capitare, infatti, di toccare un radiatore e scoprire che la parte superiore è molto calda, mentre quella inferiore rimane fredda.

Un'anomalia che spesso viene sottovalutata, ma che può indicare un problema nella circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto di riscaldamento.

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Perché il termosifone non si scalda uniformemente?

Prima di tutto bisogna sapere che una certa differenza di temperatura tra la parte alta e quella bassa del radiatore è normale. L'acqua calda, attraversando il termosifone, cede calore all'ambiente e tende progressivamente a raffreddarsi.

Se però la differenza è molto marcata e una parte del radiatore rimane completamente fredda, potrebbe esserci un problema.

Le cause più frequenti sono la presenza di aria, l'accumulo di fanghi o una circolazione insufficiente dell'acqua.

Quando bisogna eliminare l'aria?

Uno dei problemi più comuni è la presenza di bolle d'aria all'interno del circuito.

In questo caso, però, il sintomo caratteristico è generalmente opposto: il termosifone rimane freddo nella parte superiore e caldo in quella inferiore.

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L'aria, infatti, tende ad accumularsi nei punti più alti del radiatore, impedendo all'acqua calda di raggiungere tutta la superficie.

Per risolvere il problema può essere necessario effettuare lo sfiato attraverso l'apposita valvola, seguendo le istruzioni del produttore e dell'impianto.

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Se è freddo sotto, attenzione ai depositi

Quando invece il radiatore è caldo nella parte superiore e molto freddo in quella inferiore, una possibile causa è l'accumulo di fanghi e residui.

Con il passare degli anni, all'interno dell'impianto possono formarsi depositi che ostacolano la circolazione dell'acqua.

In queste situazioni, aprire la valvola di sfiato potrebbe non risolvere il problema.

Se il fenomeno persiste, è opportuno rivolgersi a un tecnico qualificato, che potrà verificare le condizioni dell'impianto ed eventualmente effettuare un intervento di pulizia.

Tre piccoli accorgimenti per riscaldare meglio la casa

Non sempre è necessario aumentare la temperatura della caldaia per migliorare il comfort domestico.

Alcune semplici abitudini possono contribuire a sfruttare meglio il calore prodotto:

Non coprire i termosifoni con tende pesanti, mobili o indumenti da asciugare.

Controllare le valvole termostatiche , verificando che siano regolate correttamente.

Effettuare una manutenzione periodica dell'impianto, soprattutto se i radiatori presentano zone fredde persistenti.

Il consiglio utile del giorno

Prima di aumentare il termostato perché una stanza non si riscalda abbastanza, controlliamo la temperatura dei radiatori.

Un termosifone che funziona male potrebbe non distribuire correttamente il calore, rendendo meno confortevole l'ambiente.

Individuare tempestivamente il problema può aiutare a migliorare il comfort domestico ed evitare consumi inutili.