Le basse temperature e il riscaldamento domestico mettono alla prova la pelle. Ecco le abitudini che aiutano a mantenerla morbida e protetta

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Con l'arrivo del freddo, la pelle diventa più vulnerabile. Le basse temperature, infatti, così come il vento e l'aria secca degli ambienti riscaldati possono provocare secchezza, arrossamenti, prurito e screpolature, soprattutto su mani, viso e labbra.

Durante i mesi autunnali e invernali, infatti, la pelle tende a perdere più facilmente la propria idratazione, mentre la barriera cutanea può diventare meno efficace nel proteggerla dagli agenti esterni.

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Per mantenerla morbida e sana non sono necessariamente necessari trattamenti costosi. Spesso bastano pochi accorgimenti quotidiani e prodotti adatti per contrastare gli effetti del freddo.

Perché il freddo rende la pelle più secca?

La pelle possiede una barriera protettiva naturale, composta anche da sostanze lipidiche, che contribuisce a trattenere l'acqua negli strati superficiali. Quando le temperature si abbassano e l'umidità ambientale diminuisce, questa barriera può alterarsi, favorendo la perdita d'acqua.

Il problema può peggiorare quando si passa frequentemente dagli ambienti esterni freddi a quelli interni molto riscaldati.

Il primo rimedio: idratare la pelle ogni giorno

Uno dei metodi più efficaci per prevenire la secchezza consiste nell'applicare regolarmente una crema idratante ed emolliente, preferibilmente subito dopo la doccia o il lavaggio, quando la pelle è ancora leggermente umida.

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Sono particolarmente utili i prodotti contenenti ingredienti come:

Glicerina , che aiuta a trattenere l'acqua nella pelle;

, che aiuta a trattenere l'acqua nella pelle; Ceramidi , che contribuiscono a ripristinare la barriera cutanea;

, che contribuiscono a ripristinare la barriera cutanea; Acido ialuronico , che favorisce l'idratazione superficiale;

, che favorisce l'idratazione superficiale; Burro di karité , che svolge un'azione emolliente;

, che svolge un'azione emolliente; Vaselina, utile per proteggere le zone particolarmente screpolate;

Per le pelli molto secche sono generalmente preferibili creme ricche o unguenti rispetto alle lozioni leggere.

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Attenzione alle docce troppo calde

Quando fa freddo, una doccia bollente può sembrare particolarmente piacevole. Tuttavia, l'acqua troppo calda può eliminare parte dei lipidi protettivi della pelle, accentuando la sensazione di secchezza. Meglio preferire acqua tiepida e limitare la durata della doccia a circa 5-10 minuti.

È, inoltre, consigliabile utilizzare detergenti delicati, evitando saponi aggressivi e prodotti eccessivamente profumati. Dopo il lavaggio, la pelle dovrebbe essere asciugata tamponando delicatamente con un asciugamano, senza strofinare.

Mani e labbra: le zone più esposte

Le mani sono particolarmente vulnerabili perché vengono lavate frequentemente ed esposte direttamente al freddo. Per proteggerle è utile applicare una crema dopo ogni lavaggio e indossare guanti quando si esce, soprattutto nelle giornate ventose.

Anche le labbra necessitano di attenzioni specifiche. Un balsamo a base di vaselina o altri ingredienti emollienti può aiutare a prevenire le screpolature. È importante, inoltre, evitare di inumidirle continuamente con la saliva: questo gesto, apparentemente utile, può peggiorare la secchezza.

Riscaldamento domestico: attenzione all'aria troppo secca

Durante l'inverno, termosifoni e sistemi di riscaldamento possono ridurre l'umidità relativa degli ambienti. Per limitare il problema, quindi, è consigliabile mantenere una temperatura confortevole, evitando di surriscaldare le stanze.

Un umidificatore può essere utile quando l'aria è particolarmente secca, purché venga pulito regolarmente per evitare la proliferazione di microrganismi.

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L'umidità domestica dovrebbe generalmente mantenersi tra il 40% e il 50%, evitando valori persistentemente superiori al 60%, che possono favorire muffe e acari.

Alimentazione e idratazione: cosa può aiutare?

Anche durante i mesi freddi è importante bere regolarmente, senza aspettare necessariamente di avvertire sete. Un'alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura e fonti di grassi insaturi, contribuisce al normale funzionamento dell'organismo e della pelle.

Tuttavia, bere più acqua del necessario non è sufficiente a risolvere la secchezza cutanea: la protezione esterna con prodotti idratanti rimane fondamentale.

Il consiglio in più: una crema prima di andare a dormire

La sera, soprattutto quando le mani sono particolarmente secche, si può applicare uno strato generoso di crema emolliente o un sottile velo di vaselina sulle zone screpolate.

Per favorire la permanenza del prodotto, è possibile indossare guanti morbidi di cotone durante la notte.

Se però la pelle presenta tagli profondi, sanguinamento, prurito persistente o arrossamenti importanti, è opportuno consultare un dermatologo. In questi casi potrebbe trattarsi di dermatite o di un'altra condizione che richiede un trattamento specifico.