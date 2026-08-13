Agerola, torna "Gusta la patata": due sere tra gusto, musica e tradizione

A cura della Redazione

Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con la kermesse “Gusta la Patata – Sagra della Patata Agerolese”, nel borgo Santa Maria.

La 21esima edizione si terrà venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 20. Si apriranno così gli stand per celebrare la patata nel suo regno. Alle 22 è previsto il concerto della band Super Hit 80’s. Sabato 15 agosto invece è prevista la degustazione di un panino con la salsiccia e l’esibizione del gruppo Spaccapaese di Gerardo Amarante. L’evento è organizzato dal comitato festa “Santa Maria la Manna”, con i patrocini di Comune e Pro Loco di Agerola.

Il menù della sagra prevede: antipasto del contadino con crostini di Agerola, gnocchi del casaro con fiocchi di fiordilatte, coppa di maiale al forno con timballo di patate e pane integrale di Agerola, bomba del pasticciere e grappolo d’uva della tradizione, uva e acqua.

Nella serata di Ferragosto invece spazio alla degustazione di panino salsiccia e patatine. “Ancora una volta – affermano gli organizzatori - la sagra si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti religiosi del borgo in onore di Santa Maria Assunta. La bellissima statua lignea della Madonna è custodita proprio nella chiesa di Santa Maria La Manna che, con il suo campanile, domina la valle agerolese. L’obiettivo di questa manifestazione concludono – è quello di unire i piaceri della buona tavola all’amore per il territorio che, per le famiglie e gli operatori commerciali della frazione, trova la sua massima espressione proprio nelle patate”.