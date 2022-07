A cura di Ludovica Ragonesi

I due conduttori del Tim Summer Hits, Andrea Delogu e Stefano De Martino, continuano a far parlare di sè.

Forti del successo in termini di ascolti della trasmissione musicale estiva di Rai 2, Tim Summer Hits, la conduttrice Andrea Delogu ed il collega Stefano De Martino continuano a tenere banco sulle pagine delle riviste di gossip.

Su Andrea “la rossa” e Stefano, nei mesi scorsi erano infatti circolati rumors, anche piuttosto insistenti, su un presunto flirt tra i due.

Questo accadeva prima che Stefano De Martino si riavvicinasse nuovamente a Belen Rodriguez.

Quelle voci però non sono mai state confermate, né dai diretti interessati, né da foto incriminanti che facessero gridare allo scoop.

La realtà era, ed è, che Stefano De Martino e Andrea Delogu sono amici da diverso tempo e, in virtù di questo sentimento, vivono il loro rapporto di amicizia alla luce del sole.

Almeno questo accadeva prima che il gossip alimentasse le voci sulla loro presunta relazione.

Andrea e Stefano: un’amicizia “condizionata” dal gossip

Dopo che fiumi di inchiostro sono stati versati sulla presunta relazione tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, la conduttrice ha ammesso infatti di aver dovuto cambiare atteggiamento.

In una recente intervista rilasciata alla rivista Panorama, la Delogu ha infatti ammesso di esser stata condizionata dalle voci che circolavano: “All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di ca**eggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla più”.

Una complicità tra amici quindi interrotta dalle voci insistenti sul loro conto.

Molto spesso il gossip non perdona, e Andrea ha confessato di averne fatto le spese sulla propria pelle: “Su un giornale il mio fidanzato è stato liquidato come il mio toy boy. La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle. Detto questo ho deciso di vivere la mia vita senza stare appesa ai giudizi altrui”.

E noi non possiamo che essere d’accordo con lei.