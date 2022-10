Stefano De Martino ha festeggiato ieri, 3 ottobre, il suo 33esimo compleanno. E lo ha fatto condividendo con i suoi follower di Instagram un particolare sulla sua vita privata. Lo showman partenopeo, infatti, ha pubblicato un video in cui mostra il mazzo di chiavi della sua nuova casa recentemente acquistata, situata in una delle zone più suggestive di Napoli, il quartiere di Posillipo.

Si tratta di una villa da sogno completamente immersa nel verde e con tutti i comfort, tra cui l’accesso diretto ad una spiaggia privata. A fornire qualche dettaglio in più è stato The Pipol Gossip, che ha svelato anche l’ipotetica cifra da capogiro. La villa si trova all’interno di un parco privato, e il prezzo a cui l’ex ballerino di Amici l’avrebbe acquistata sarebbe di circa 2 milioni di euro. Una cifra non indifferente, che De Martino si è potuto permettere dopo anni di gavetta e duro lavoro. Nella stessa zona vivono anche diversi calciatori del Napoli.

Stefano De Martino, per celebrare il suo compleanno, ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra con occhiali e boccaglio, pronto ad immergersi nelle acque cristalline del golfo.