Ve lo ricordate Neffa? L’autore di brani pop di grande successo, quali La mia signorina, Prima di andare via e Lontano dal tuo sole? Che fine ha fatto il cantautore di origini campane?

Il vero nome di Neffa (pseudonimo preso da un giocatore paraguaiano della Cremonese dei primi anni novanta, Gustavo Neffa) è Giovanni Pellino, nato a Scafati, provincia di Salerno, il 7 ottobre 1967. All’età di otto anni si trasferisce con la famiglia a Bologna. Qui, durante gli anni Ottanta, prova a entrare nel mondo della musica come batterista nei gruppi hardcore, ma nei primi anni Novanta decide di abbandonare questa strada.

La vita artistica di Neffa

Nell 1993 abbraccia il mondo dell’hip hop e inizia a collaborare con i Piombo a Tempo. Durante questo periodo sperimenta per la prima volta la tecnica del freestyle. Entra negli Isola Posse All Stars, un gruppo bolognese-salentino che apre l’era delle Posse in Italia, poi confluita in parte nei Sangue Misto, un ensemble di tre persone, che si allontana dal raggamuffin per abbracciare totalmente il rap.

Nonostante la fama ottenuta, Neffa e compagni decidono di chiudere qui il progetto Sangue Misto, collaborando però nei rispettivi album solisti.

Con la collaborazione di alcuni dei più importanti nomi della scena hip hop italiana (da Kaos Il suo ritoOne a Dj Gruff), ottiene un buon riscontro tra i fan del genere. Nel frattempo, si mette alla prova anche con le prime produzioni, curando ad esempio il primo album solista di Kaos One, Fastidio.

Neffa volta pagina: dal rap al pop

Ad inizio degli anni Duemila decide di svoltare verso una musica di stampo esclusivamente leggera e soul. La svolta di Neffa si concretizza con l’album Arrivi e partenze, trascinato al successo dal singolo La mia signorina, che divenne il pezzo più richiesto dell'anno, oltre ad essere incluso nella raccolta della manifestazione canora del Festivalbar.

L’anno dopo produce il primo album da solista di Fabri Fibra, Turbe giovanili e nel 2003 lancia un nuovo singolo di grandissimo successo, Prima di andare via.

Partecipa quindi nel 2004 per la prima volta al Festival di Sanremo con Le ore piccole, arrivando nono. Nel 2006 pubblica un nuovo album ricco di sfumature soul, Alla fine della notte, lanciato dai singoli Il mondo nuovo e Cambierà.

Nel 2009 esce il singolo Lontano dal tuo sole, tra le hit dell’annata discografica italiana di quell’anno.

Dopo una collaborazione con J-Ax, nel 2016 partecipa nuovamente a Sanremo con il brano Sogni e nostalgia. Poi cinque anni di silenzio.

Il ritorno di Neffa sulle scene musicali

A febbraio 2021 il cantautore annuncia il suo ritorno sulle scene musicali firmando con la casa discografica Numero Uno. Il primo singolo di questo nuovo percorso è Aggio perzo ‘o suonno, realizzato insieme a Coez, e facente parte di un nuovo album dell'artista, intitolato AmarAmmore, il primo della sua carriera in napoletano. Nello stesso anno ha pubblicato anche il brano Una direzione giusta con il rapper Tha Supreme. Si tratta di una riscrittura di uno dei pezzi più belli di Neffa, Lontano dal tuo sole.

Sempre nel 2021 è ospite al Festival di Sanremo per accompagnare Noemi nella serata dei duetti.

Il 14 ottobre 2022 esce il brano Universo, in cui Neffa collabora con Fabri Fibra e Dada. “Sentire Neffa che abbozza due rime dopo tanti anni è semplicemente emozionante”. “Mi sono sempre ritenuto fortunato ad aver vissuto l'adolescenza nei 90 con i SXM. Le cuffiette nelle orecchie le metto ancora”. Sono solo alcuni dei tantissimi commenti che troviamo sotto il brano pubblicato su Youtube. Intanto i suoi moltissimi fan aspettano con impazienza che il cantautore riprenda a fare concerti per poter riascoltare e gustare le sue canzoni, quelle che hanno caratterizzato il panorama musicale italiano dagli anni '90 ad oggi.

La vita privata di Neffa

Nella vita privata di Neffa c’è una relazione sentimentale con la cantante Nina Zilli risalente al 2015. Attualmente il cantautore è legato ad una compagna di cui si sa poco, se non che è di origini napoletane. I due vivrebbero la loro storia d’amore al riparo da occhi indiscreti, senza nessun accenno sui social.

A proposito di social, Neffa è poco incline a questo servizio informatico on line. Ha sì un proprio profilo su Instagram (neffaofficial) con oltre 47.700 follower, ma non lo aggiorna dal 2021. L’ultimo post è stato pubblicato per annunciare la pubblicazione del brano-cover Una direzione giusta.