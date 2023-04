Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della canzone italiana nonostante i suoi 78 anni, è sulla cresta dell’onda da oltre 60 anni, avendo esordito nel mondo discografico nel 1962 con il brano Andavo a cento all’ora.

L’ultima sua apparizione in tv è stata al Festival di Sanremo 2023 come co-conduttore insieme ad Amadeus. Una partecipazione che ha avuto unanimi consensi sia da parte della critica che del pubblico.

Morandi si è sposato due volte ed ha avuto 4 figli, di cui 3 con la prima moglie, l’attrice Laura Efrikian, con la quale è stato legato per 13 anni (1966-79). Dal 1994 ha un rapporto sentimentale con Anna Dan, con la quale è convolato a nozze nel 2004 e dalla quale ha avuto il suo quarto figlio.

Il nuovo arrivo in casa Morandi: un bel micino

Ora in casa Morandi c’ un nuovo arrivo: si tratta di un bel gattino color grigio e subito è partito il toto-nome da parte dei tantissimi follower del cantante romagnolo.

I nomi si sprecano: da Cenere a Lucio, da Evviva a Tananai, da Romeo ad Fumo. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta.

Intanto Gianni pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui è insieme al gattino: “Allora micio, non abbiamo deciso ancora come chiamarti, ma ci sono un sacco di proposte. Qualcuno ti vuol chiamare Lucio, qualcuno Cenere, qualcuno Fumo, qualcuno Evviva, qualcuno… Chissà come ti chiameremo. Forse Lucio, forse Lucio…”.

Già come Lucio Dalla, che per Gianni Morandi è come se non se ne fosse mai andato. Un’amicizia fraterna quella tra i due stroncata solo quel 1° marzo di undici anni fa. Si conoscevano dal lontano 1963 e l’ultima cosa che fecero insieme fu quel Sanremo 2012, in cui Gianni era conduttore e Lucio cantante.

Oppure come Lucio Battisti. “Con lui sono stato a un Cantagiro quando io portavo Chimera e lui Balla Linda - ha dichiarato in una recente intervista a spettakolo.it -. Mi propose una canzone sua, non credo fosse Per una lira, adesso non ricordo quale fosse, ma non se ne fece nulla, anche perché in quel periodo avevo molte proposte. Certo, a pensarci, entrambi si chiamavano Lucio e sono nati con poche ore di distanza l’uno dall’altro”.