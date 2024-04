La storia tra due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi sembrano giunti già al capolinea.

Dopo la storia finita male tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il cavaliere mostra interesse per la bella Roberta Di Padua. I due iniziano ad uscire insieme anche se i litigi non mancano, così come l’allontanamento di Roberta nei confronti di Alessandro dopo aver capito il suo fare da farfallone.

Dopo una lunga dichiarazione di Alessandro, Roberta decide di uscire dal programma con lui.

Nel corso di questi mesi, abbiamo avuto anche modo di vedere quanto Roberta e Alessandro fossero felici insieme. Infatti, li abbiamo visti spesso andare in luoghi come Marrakech e Roccaraso, in giro per Salerno e Napoli.

Solo qualche giorni fa, poi, si sono mostrati in macchina insieme mentre andavano a mangiare un panino, divertendosi.

La storia su Instagram di Roberta che ha generato il sospetto

Ora, improvvisamente è arrivata una frecciatina da parte di Roberta Di Padua che ha pubblicato un'ambigua storia su Instagram. "Lezione 280. Ricorda: tutto si viene a sapere".

Questa frase ha innescato il dubbio e l’ipotesi che Roberta abbia scoperto un tradimento di Alessandro e che lo abbia divulgato subito ai suoi followers.

Alessandro Vicinanza, invece, ha pubblicato una storia social nella quale ha mostrato la sua arte culinaria: "Oggi cucino io...". Queste frecciatine hanno fatto sì che si diffondesse sul web la notizia di una loro rottura, scaturita da un tradimento di lui. Ovviamente al momento non sono stati dati dettagli ma siamo certi che prima o poi Roberta esploderà e racconterà la sua verità. Non mancherà un’eventuale replica di Alessandro.

La fiction è appena iniziata.