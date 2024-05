Demet Özdemir è apparsa sulle riviste gossip in una casa sul lago a Iznik per il nuovo numero della rivista Marie Claire.

Nella sua intervista trapela che l’attrice prima di iniziare a lavorare si è presa una pausa dal lavoro per la prima volta dopo molto tempo e ha spiegato come ha trascorso questo periodo: “Sto attenta a fare tutto ciò che ho trascurato o rinviato in questo periodo. Vado nei Paesi che voglio visitare e cerco di sentirmi come se vivessi lì, anche per poco tempo. Mi piace svegliarmi senza impostare la sveglia. In effetti, sto portando avanti progetti che ho rimandato. Visitare Paesi e cercare di imparare le loro lingue. Cerco di guardare molti film, compresi i film rimasti in disparte, magari poco visti”.

L'attrice si confessa parlando anche dei suoi sentimenti

L'attrice ha parlato del periodo particolare che ha attraversato ultimamente: “Sono in un periodo della mia vita in cui ho imparato molte lezioni e sono pronto per la mia trasformazione interiore. È un periodo in cui riparo gli aspetti di me che ho trascurato correndo di continuo. Guardo alla mia vita in modo positivo. Il mio motto in questi giorni è: i rimpianti non sono una perdita di tempo, non rendersene conto è una grave perdita di tempo. La consapevolezza viene prima di ogni cosa”

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, Özdemir ha aggiunto: “In realtà, sono in un periodo in cui seguo il flusso, non sai mai quando e dove ti lascerai trasportare. Sono serena, calma, pacifica e felice".

Molti sperano che la bella attrice possa ritrovare il flusso dell’amore e seguirlo.