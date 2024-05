Tra i tanti naufraghi che durante questa edizione hanno deciso di lasciare L’Isola dei Famosi c’è anche Daniele Radini Tedeschi. Quest’ultimo, però, non ha mai rivelato i reali motivo che l’anno spinto a ritirarsi. Ieri sera, però, è stato ospite della decima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria e, durante la diretta, ha parlato dei due gruppi che si sono formati sull’Isola, spiegando che Edoardo Stoppa non fa parte di nessuno dei due.

A causa dei tempi televisivi ristretti, però, Daniele non ha potuto completare il suo discorso, e così ha deciso di spiegare su Instagram ciò che intendeva, svelando anche le vere ragioni che lo hanno portato a lasciare l’Honduras.

“Sono arrivato sull’Isola in delle condizioni non ottimali, non stavo bene, e Edoardo Stoppa è stato molto sensibile. Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia e ad un certo punto lui è stato l’unico che la mattina dopo è venuto da me, mi ha parlato e mi ha detto ‘Per qualunque cosa sappi che io ci sono’. Poi non ci siamo più detti nulla, però io questa cosa me la ricordo e in un momento di grande difficoltà – ho lasciato il gioco per queste ragioni – gli sono grato”.

Un tema, quello relativo alla salute mentale, che Radini Tedeschi aveva già affrontato quando si trovava ancora in Honduras: “A Roma prendevo dieci farmaci al giorno, qui ne prendo solo due, sono guarito. Sto meglio. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore che ho nella mia vita reale. Io sono un vinto che tornerà ad essere vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore. Non posso continuare a bere ad oltranza”.