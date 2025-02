Arriva la quinta stagione di Mare Fuori. Questa serie, che ha conquistato il pubblico con la sua narrazione intensa e i personaggi complessi, si prepara a tornare sul piccolo schermo.

Il debutto della nuova serie si farà attendere ancora un po', dal momento che la prima parte della quinta stagione - composta da sei episodi - verrà trasmessa in streaming on demand su RaiPlay a partire dal 12 marzo.

Per attendere gli episodi in chiaro sulla Rai, invece, bisognerà attendere il 26 marzo, quando la quinta stagione farà il suo debutto, come da tradizione, su Rai 2. Secondo quanto viene riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il 26 marzo sarà anche il giorno in cui, sempre in streaming, verranno rilasciati gli episodi conclusivi della serie tv.

A differenza della quarta stagione, che è stata divisa in due parti, al momento non ci sono conferme su come sarà strutturata la quinta.

Oltre alla nuovissima stagione, arriverà anche il film di Mare Fuori. Stando a quanto riportato, non si tratterà di un sequel, bensì di un prequel. Questo film offrirà ai fan una prospettiva unica su come tutto è iniziato, esplorando l’ascesa di Rosa Ricci, un personaggio chiave nella serie. Non ci sono molti dettagli disponibili sul film, ma l’aspettativa è alta. I fan sono ansiosi di scoprire come la storia si sia sviluppata prima degli eventi narrati nella serie e quali nuove rivelazioni emergeranno riguardo ai personaggi che abbiamo imparato ad amare. Ovviamente protagonisti assoluti saranno Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo.

Le prime indiscrezioni sulla nuova serie

Ma torniamo alla nuova serie. Sono arrivate le prime indiscrezioni su chi arriva e su chi va via.

Uno dei cambiamenti più significativi per la quinta stagione è il cambio di regia. Ivan Silvestrini, che ha diretto le stagioni precedenti, lascia il posto a Ludovico Di Martino, noto per il suo lavoro in Skam Italia. Alcuni dei nuovi personaggi sono Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, che interpreteranno due criminali. Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli porteranno in scena la storia di due amiche coinvolte nel mondo del crimine. Alfonso Capuozzo e Michele Velo rappresenteranno due realtà opposte di Napoli: il ragazzo di strada e quello proveniente da un contesto benestante.

Tuttavia, non tutti i volti familiari torneranno. Tra i personaggi che non ci saranno più, troviamo Trezi Y/Giulia, interpretata da Clara Soccini, e Kubra, interpretata da Kyshan Wilson. Inoltre, i fan devono dire addio a Ciro Ricci e all’avvocato Alfredo D’Angelo, entrambi morti nelle stagioni precedenti. Invece non è ancora chiaro il destino di Maria Esposito...