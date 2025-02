Dopo le centinaia di polemiche per il litigio con Francesca Chillemi, e dopo aver ufficialmente lasciato la serie tv Viola come il mare, Can Yaman sceglie di prendere le distanze dai social e vola in Egitto con un look completamente nuovo.

L'attore quindi lascia Roma, la città che ha scelto come sua nuova casa ormai da diversi anni, da quando la sua popolarità è esplosa grazie a soap come Daydreamer, con Demet Ozdemir, Can Yaman è partito alla volta dell’Egitto.

Tra poche settimane scopriremo come verrà accolto dal pubblico di El Turco, la serie tv storica in arrivo il 21 marzo 2025 su Mediaset, nella quale impersona il condottiero ottomano Balaban Agha, insieme a Greta Ferro, attrice italiana nota per il suo carisma e la sua versatilità.

Ci sono anche Will Kemp, interprete britannico molto apprezzato per la sua presenza scenica, e Slavko Sobin, che porta un tocco di esperienza e profondità al progetto. Questi nomi fanno parte di una squadra eterogenea che garantisce una miscela di culture e stili recitativi.

Can Yaman con un nuovo look

Nel frattempo Yaman non pensa al lavoro ma solo al relax ed eccolo con un nuovo look che fa strage di cuori tra le sue fan. Con i capelli corti e maxi occhiali da sole, un accessorio per lui indispensabile andando ad analizzare i suoi outfit negli ultimi anni, Yaman ha scelto un maxi trench color sabbia, abbinato ad una t-shirt nera e pantalone di lino chiari. Il look è completato dalle catenine al collo, questa volta black, che adora indossare in ogni occasione.

In attesa di nuovi progetti televisivi, Can Yaman vola in Egitto con alcuni cari amici. L’attore turco appare rilassato e felice per questo viaggio, e sfoggia un look che fa incetta di likes su Instagram. Lontano dal look del El Turco, ritorna il Mr Wrong di tre anni fa.