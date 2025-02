Anche quest'anno Maria De Filippi terrà in mano le redini del sabato sera di Canale 5 fino al prossimo maggio 2025.

A marzo comincerà la fase conclusiva di Amici 2025. Stando a quanto riportato da Novella 2000, a giudicare le esibizioni dei concorrenti potrebbero arrivare Amadeus e Ilary Blasi.

Dopo C'è posta per te, la conduttrice da marzo proporrà la nuova edizione del serale di Amici, giunta ormai alla sua ventiquattresima edizione.

Mentre nel daytime i professori scelgono i ragazzi che possono accedere al serale, Maria inizia a decidere i giudici e i professionisti. Al momento non si conoscono ancora i nomi degli allievi che saranno ammessi allo show di prime time.

Per quanto riguarda la giuria del serale, invece, potrebbero esserci delle importanti novità. Tra i nomi in lizza spicca quello di Amadeus, reduce da un periodo non proprio poitivo in tv.

Una eventuale partecipazione del conduttore al serale risulterebbe un vero e proprio "colpaccio" per la conduttrice di Canale 5, ma anche un'ottima vetrina per il conduttore stesso, reduce da un periodo poco fortunato dal punto dello share dei suoi programmi. Recentemente lo stesso Amadeus è stato ospite da Maria sia a C’è posta per te che ad Amici.

Passato ormai sul Nove, l’ex conduttore del Festival di Sanremo ha perso molta visibilità, pur ottenendo risultati abbastanza positivi per la sua edizione de La Corrida.

Ilary Blasi e Christian De Sica candidati a giudice del serale

Un altro nome in lizza come giudice del serale di Amici 2025 è quello di Ilary Blasi, ex padrona di casa dei reality show di Canale 5, questa estate conduttrice di Battiti Live in prima serata.

Il terzo e ultimo nome è quello di Christian De Sica che, insieme alla Blasi, quest'anno è già apparso in una puntata di Tu si que vales, nelle vesti di giurato d'eccezione dello show, che porta sempre la firma di Maria De Filippi.