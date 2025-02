Chiara Pompei inizia la sua avventura a Uomini e Donne e dopo aver registrato le prime esterne decide di chiudere definitivamente con Riccardo Sparacciari, un corteggiatore.

Il ragazzo a quel punto pubblica il suo sfogo sui social. Viene così invitato in studio e da lì racconta la sua verità.

Chiara e Riccardo stavano insieme. La tronista sarebbe partita con lui per un viaggio a Malaga, senza tralasciare il fatto che non si trattava di una frequentazione sporadica, visto che avrebbero trascorso anche interi weekend insieme.

In studio Riccardo dice: “Io sono innamorato per questo sono qui. Come facevo ad andare sotto casa sua? Mi ha detto addio. Ho detto tutto sui social perché non posso stare male cinque mesi a vederla qui”.

Questa confessione non è stata ben vista da Gianni e Tina, convinti che Riccardo non avrebbe dovuto spiattellare tutto sui social.

Maria a Chiara e Riccardo: "Siete due scemi..."

I toni si alzano e Maria De Filippi invita i due a chiarirsi lontano dalle telecamere, consigliando a Riccardo di scusarsi con Chiara, che ha sempre voluto da lui una relazione.

“L’hai fatto per vendetta perché lei è in tv e tu no”, fa notare Gianni Sperti. I due giovani dopo un chiarimento fuori dallo studio, rientrano e la tronista comunica di voler lasciare il programma per frequentare Riccardo, anche se sia Tina che Gianni sono convinti che stia facendo un errore colossale.

A sdrammatizzare alla fine ci pensa proprio Maria: “Ci sono persone più adulte di voi che scrivono sui social. Chiara non è successo nulla, non hai illuso nessuno. Siete un po’ due scemi perché potevate evitare tutto questo, ma stai serena. Riccardo, non scrivete per Temptation che non vi prendiamo, te lo dico prima. Sto scherzando!”.

E’ stato definito un trono lampo quello di Chiara, ma la cosa che più sorprende è la scelta della De Filippi. Sembra infatti che sia incerta nel voler mandare in onda la puntata di addio di Chiara. Questo vorrebbe dire cancellarla completamente dal reality, come se non fosse mai stata tronista.