Arriva direttamente dai siti turchi la super notizia del nuovo amore di Can Yaman.

L'attore di successo, che ha preso parte a numerosi progetti come Dolunay, Erkenci Kus e Bay wrong, e che porta avanti la sua carriera in Italia da molto tempo, è sempre più paparazzato e chiacchierato soprattutto per la sua vita privata.

Sui giornali e siti turchi si legge che Yaman, arrivato di recente a Istanbul, si fosse innamorato dell'attrice turca Gozde Gurkan. Ovviamente tale notizia ha fatto il giro del mondo.

Il giornalista Bulent Cankurt ha portato la verità sulla questione nella sua rubrica. Dopo la novità su Can Yaman, il Cankurt ha chiamato il suo manager Cuneyt Sayil. Quest’ultimo ha dichiarato che la notizia non era vera e che l'attore turco mancava da Istanbul da due mesi, e che il suo cuore è libero.

Can Yaman e al sua carriera

Se da un lato la sfera sentimentale di Can Yaman è abbastanza enigmatica quella lavorativa va a gonfie vele.

L'attore è pronto a riconquistare il pubblico televisivo con una nuova e attesissima produzione. Il 25 e 27 marzo, Yaman tornerà su Canale 5 con la miniserie Il Turco, un progetto internazionale in lingua inglese che, secondo IMDB, è “uno dei titoli più attesi del 2025”.

Dopo un lungo periodo di attesa, la serie arriverà finalmente in prima serata, con un’anteprima esclusiva di 10 minuti il 21 marzo su Mediaset Infinity.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre a Il Turco, l’attore sarà il protagonista di Sandokan, l’attesa serie di Rai1 in arrivo nell’autunno 2025. Presentata di recente al London TV Screenings, la produzione lo vedrà nei panni della leggendaria Tigre della Malesia. Per prepararsi al ruolo, Yaman ha lavorato intensamente sul fisico, ha studiato coreografie di combattimento e ha perfezionato il suo inglese.