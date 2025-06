Hanno del clamoroso le rivelazioni fatte da Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, in un’intervista rilasciata a Fanpage. Il modello ha confermato di essersi visto con la modella brasiliana dopo il Grande Fratello. Ma non solo. L'uomo ha anche raccontato che Javier Martinez ha scoperto del loro incontro tramite persone e chat.

“Se siamo stati insieme fisicamente? Non voglio rispondere. Javier lo ha scoperto tramite alcune persone che ci hanno visto insieme. Anche Helena mi disse che lui l’aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni. Qualche giorno fa ero a casa di Helena, le è arrivato un messaggio da lui che diceva di aver scoperto che ci eravamo visti in Francia per fare kite. Lui sapeva già tutto.

Lei oggi mi ha chiamato per dirmi di non fare niente, che c’è in giro un casino. A me basta che sparisca tutto, e io sono a posto. Sono sempre stato messo in un angolo, ogni cosa che riguarda me è sempre stata nascosta. All’Isola arrivai come “il suo amico speciale” perché lei agli autori non aveva parlato di me. Al GF mi ha fatto passare come un mostro che l’ha abbandonata per strada. Se viviamo insieme a casa mia e io vado via di casa, cosa devo fare? A Verissimo ha raccontato la storia del coccige, ora le ho chiesto, per una volta, un favore. Lei mi ha detto “finché non escono le foto non dico niente perché non ce n’è bisogno”. Le ho chiesto un favore (di confermare gli incontri per frenare le critiche dagli haters, ndr), mi ha risposto no.

Se ho provato a parlare con Helena? Sì, l’ho chiamata. Sono andato a casa sua e le ho chiesto di confermare i nostri incontri, tanto lui lo sapeva. Lei mi ha detto di no, che non ce n’era bisogno. Mi minacciano, mi insultano, non mi piace questa cosa”.