Simone Annicchiarico a Verissimo dopo la squalifica al GF Vip: «Mi hanno portato fuori, ho avuto paura»

Simone Annicchiarico torna a parlare della squalifica dal Grande Fratello Vip e lo fa nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’ex concorrente ha ripercorso l'episodio che ha determinato la sua uscita dalla Casa: una bestemmia pronunciata durante il reality, comportamento vietato dal regolamento del programma.

«Non mi riconosco come blasfemo o volgare»

Annicchiarico ha spiegato di non aver pronunciato quella frase con l'intenzione di bestemmiare e di non riconoscersi nell'immagine che potrebbe essere derivata dall'episodio.

«Prima di tutto io non vengo ricordato da nessuno né come blasfemo né come volgare. Non è stato pensato, è uscito come un intercalare. Più di questo non posso sentirmi in colpa. È uscita una cosa che non doveva uscire». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Pur ribadendo l'assenza di intenzionalità, ha riconosciuto le regole del reality e accettato la decisione della produzione: «Francamente, sono un essere umano. Magari darmi l’opportunità di abbracciarli uno per uno pensavo fosse giusto. Io sportivamente accetto il regolamento».

Qualche amarezza resta soprattutto per le modalità con cui è avvenuto l'allontanamento dalla Casa, ricordato con una punta d'ironia: «Ho avuto anche paura, mi hanno portato fuori».

L'ultima telefonata di Walter Chiari

L'intervista ha poi assunto toni più intimi quando Simone Annicchiarico ha ricordato il padre Walter Chiari, uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano, scomparso nel 1991. Particolarmente toccante il racconto dell'ultima telefonata ricevuta appena tre ore prima della sua morte: «Mi ha chiamato tre ore prima di morire, io ero dalla mia babysitter. Mi dice: “Sono stato dal cardiologo e mi ha detto che possiamo giocare insieme per altri dieci anni”. Tre ore dopo non c’era più».

Una coincidenza drammatica che Annicchiarico, a distanza di tanti anni, ha definito «un finale da commedia».

A comunicargli la morte del padre fu la madre. In un primo momento Simone riuscì a reagire e ad affrontare quei giorni difficili, ma il dolore arrivò con tutta la sua forza dopo il funerale.

«È stato un momento della mia vita stranissimo. Ho tenuto molto bene. Dopo il funerale sono andato nella sua stanza, ho sentito il suo dolore e sono crollato», ha raccontato. Un ricordo ancora molto vivo che nello studio di Verissimo ha mostrato il lato più intimo di Annicchiarico, al di là della recente e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.