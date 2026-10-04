Temptation Island, scintille social tra Giulia Colacchi e Francesca Coppola: «Le chat raccontano altro»

A distanza di mesi dalla fine di Temptation Island, tra Francesca Coppola e Giulia Colacchi restano ancora alcune tensioni.

Nelle ultime ore le due ex protagoniste del programma sono tornate a punzecchiarsi sui social, con un botta e risposta che ha inevitabilmente riportato l’attenzione su Danilo D’Angelo, ex fidanzato di Francesca e oggi legato a Giulia. Proprio durante il reality, infatti, la Colacchi, nel ruolo di tentatrice, si era avvicinata a Danilo e, dopo la rottura della coppia, tra i due era iniziata una frequentazione che prosegue ancora oggi.

La frecciatina di Giulia Colacchi

A riaccendere il confronto è stata una domanda rivolta da un follower a Giulia, alla quale è stato chiesto se non le fosse dispiaciuto aver fatto piangere un’altra ragazza. Il riferimento era chiaramente alle lacrime versate da Francesca durante la sua esperienza nel villaggio. La risposta della Colacchi non si è fatta attendere: «Mi dispiacerebbe far piangere una ragazza, certo, ma non mi sento proprio chiamata in causa. Io non ho mai fatto piangere nessuno e poi non tutto quello che sembra dolore racconta la realtà dei fatti. D’altronde c’è chi piange il morto e intanto frega il vivo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Francesca replica, poi l'ultima stoccata di Giulia

Parole alle quali Francesca Coppola ha deciso di replicare attraverso le sue storie Instagram, precisando di voler intervenire sulla vicenda per la prima e ultima volta: «Ciao a tutti, questo sarà il primo e ultimo post che farò in merito alla situazione. Volevo tranquillizzare chi, evidentemente, si è preoccupato tanto che qui nessuno sta piangendo, anzi sto ritrovando una serenità mai avuta prima. Non sono una persona cattiva quindi non posso fare altro che augurare il bene, a differenza di qualcuno che per un po’ di notorietà preferisce sprecare il tempo parlando di me. Vivi e lascia vivere».

Il botta e risposta, però, non si è fermato qui. Giulia Colacchi ha replicato ancora una volta, questa volta con poche parole che sembrano fare riferimento a conversazioni private tra le due: «Peccato che dalle chat tutta questa serenità non emerge». Una frase con la quale la tentatrice ha avuto, almeno per il momento, l’ultima parola nel confronto social.