Temptation Island, Cristian Mascolino a Verissimo: «Soraya ha cercato di infangarmi»

Cristian Mascolino torna a parlare della fine della sua storia d'amore con Soraya Sabetta. Ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex protagonista di Temptation Island chiarisce alcuni aspetti del loro rapporto, ammette le proprie infedeltà e replica alle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzata.

Cristian Mascolino: «Soraya ha cercato di infangarmi»

Nel corso dell’intervista, Cristian spiega a cosa si riferisse quando, durante il confronto con Soraya nella puntata di Temptation Island e poi… e poi, aveva parlato di «alzare l’asticella».

«Quando dicevo "alzare l’asticella", mi riferivo a tante cose. Sono venuto a conoscenza, durante la messa in onda di Temptation Island, che lei ha cercato più volte di infangarmi con dei nostri conoscenti, raccontando che io non ero quello che sembrava, che non la trattavo bene e che aveva scoperto un mio tradimento prima di entrare nel programma, che non era vero. L’ha fatto solo per giustificare il suo comportamento nel villaggio», spiega Cristian, contestando così la versione dei fatti fornita dall’ex fidanzata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I tradimenti ammessi: «Solo con una ragazza c’è stata una vicinanza fisica»

Cristian affronta anche la questione dei tradimenti scoperti da Soraya dopo la conclusione del programma. «Non sono stati cinque o sei come dice lei. Si tratta di due, tre ragazze, di cui solo con una c’è stata una vicinanza fisica, con le altre due no, tra cui la ragazza della chat di cui ha parlato Soraya».

Mascolino, dunque, non nega le infedeltà, ma precisa che gli episodi sarebbero stati meno numerosi rispetto a quanto sostenuto dall’ex fidanzata.

La sofferenza della famiglia dopo Temptation Island

Un altro argomento affrontato da Cristian riguarda la sua famiglia, descritta da Soraya come poco accogliente. Il giovane respinge questa rappresentazione e racconta quanto i genitori abbiano sofferto durante la messa in onda del programma. In particolare, rivela che suo padre piangeva dopo le puntate, profondamente colpito da quanto stava accadendo al figlio e dall’esposizione mediatica della vicenda. Cristian ammette inoltre di essere rimasto ferito dalle dichiarazioni pubbliche dell’ex fidanzata e dalla decisione di raccontare i tradimenti davanti alle telecamere.

La nuova storia d’amore con Nicole Cena

Archiviata la relazione con Soraya, Cristian Mascolino ha ritrovato l’amore accanto a Nicole Cena, l’ex tentatrice conosciuta durante Temptation Island. Secondo le anticipazioni dell’intervista, sarebbe stato proprio Cristian a ricontattare Nicole dopo la conclusione del reality. I due avrebbero poi deciso di vivere inizialmente la loro frequentazione lontano dai riflettori, prima di rendere pubblica la relazione. Cristian avrebbe anche raccontato di aver telefonato al padre di Soraya dopo il programma, senza però trovare il coraggio di chiedere scusa alla famiglia dell’ex fidanzata.

La versione di Soraya: «Ho toccato il fondo»

Le parole di Cristian arrivano a una settimana dall’intervista di Soraya Sabetta a Verissimo, durante la quale la giovane aveva raccontato le conseguenze emotive della rottura e della scoperta dei tradimenti. Soraya aveva spiegato di aver perso sette chili e di aver attraversato un periodo particolarmente difficile, aggravato dalle critiche ricevute sui social. La ragazza aveva inoltre messo in dubbio i sentimenti dell’ex fidanzato, sostenendo che Cristian fosse rimasto con lei soprattutto per il legame con la sua famiglia. Due versioni differenti di una relazione ormai conclusa, che continua a far discutere il pubblico di Temptation Island.

Nota redazionale: i passaggi relativi a Nicole e alla telefonata al padre di Soraya provengono da anticipazioni dell’intervista e richiedono verifica sul video integrale prima della pubblicazione.