Temptation Island, Cristian Mascolino presenta la fidanzata Nicole a Verissimo: «Ecco come è nato il nostro amore»

Cristian Mascolino presenta ufficialmente a Verissimo la sua nuova fidanzata, Nicole Cena, conosciuta durante l’esperienza a Temptation Island. Per i due si tratta della prima apparizione pubblica insieme dopo il reality di Canale 5, un’occasione per raccontare come sia nato il loro legame e perché abbiano scelto di vivere i primi momenti della relazione lontano dai riflettori.

Cristian e Nicole, l’amore nato dopo Temptation Island

«Ci siamo conosciuti nel villaggio, ma tutto è iniziato dopo», racconta Nicole, ripercorrendo le prime fasi della loro conoscenza. L’ex single di Temptation Island confessa che Cristian aveva attirato la sua attenzione già durante il programma: «Cristian mi aveva già colpito, ma tutto è iniziato a telecamere spente, quando è arrivato il suo messaggio. Un po’ ci speravo». Un interesse che, dunque, era nato durante l’esperienza televisiva, ma che si è trasformato in qualcosa di più importante soltanto una volta terminato il reality. A fare il primo passo è stato proprio Cristian Mascolino, che ha raccontato come sia riuscito a mettersi in contatto con Nicole: «Le ho scritto diversi giorni dopo che siamo tornati dal villaggio. Ho trovato il suo numero in un gruppo WhatsApp che avevamo creato dopo il programma». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La scelta di vivere la relazione lontano dai riflettori

Nonostante la notorietà conquistata grazie a Temptation Island, Cristian e Nicole hanno preferito mantenere riservata la loro storia, evitando di condividere immediatamente con il pubblico i dettagli della relazione. Una decisione presa di comune accordo, con l’obiettivo di conoscersi meglio e costruire un rapporto senza le pressioni che spesso accompagnano le coppie nate nei programmi televisivi. «Non ci siamo mai voluti esporre, abbiamo voluto tenere questa cosa riservata per proteggere il nostro momento», spiegano nello studio di Verissimo. Oggi, però, i due hanno deciso di uscire allo scoperto e raccontare la loro felicità: «Siamo contenti. Abbiamo trovato il nostro equilibrio». Parole che confermano la serenità raggiunta dalla coppia, pronta a vivere questa nuova storia d’amore senza rinunciare alla propria riservatezza.