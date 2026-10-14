Temptation Island, Alessandra Ciociola dice addio a Rosario Monetti: lui rompe il silenzio e sorprende tutti

Sembra essere definitivamente arrivata ai titoli di coda la storia d’amore tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Dopo un percorso sentimentale travagliato, i due avevano deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione. Adesso, però, tutto lascia pensare che le loro strade si siano separate. A far nascere i sospetti è stato un lungo messaggio pubblicato da Alessandra su Instagram, nel quale ha ripercorso l’ultimo anno della sua vita, segnato dalla decisione di trasferirsi a Napoli per amore.

Alessandra chiude un capitolo della sua vita

Nel luglio del 2025, Alessandra aveva deciso di lasciare la propria città, le abitudini e gli affetti per raggiungere Rosario a Napoli e costruire insieme un futuro. A distanza di oltre un anno, l’ex protagonista del reality sembra pronta a voltare pagina. «Con queste foto chiudo un capitolo della mia vita. Esattamente un anno fa, a luglio del 2025, ho deciso di cambiare totalmente vita e seguire quello che mi diceva il cuore, trasferendomi a Napoli», ha scritto sui social, ricordando anche le lacrime versate durante il viaggio verso la sua nuova casa. L’inizio non era stato semplice: Alessandra si era ritrovata in una città sconosciuta, lontana dai propri punti di riferimento, con accanto soltanto Rosario e la sua famiglia. Con il passare dei mesi, però, il lavoro, le nuove amicizie e l’affetto delle persone incontrate le avevano permesso di sentirsi finalmente a casa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

Nonostante le difficoltà, Alessandra ha descritto quell’esperienza come fondamentale per la propria crescita personale, invitando i follower a seguire sempre il cuore senza lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri. «Tanti all’inizio, compresa la mia famiglia, mi presero per pazza quando presi questa decisione. Ed è vero, un po’ pazza sono stata». Parole accompagnate da un ringraziamento speciale alla famiglia di Rosario e ai suoi amici: «Mi hanno accolta e mi hanno amata per la persona che sono, con tutti i miei pregi e i miei difetti. Mi hanno fatta sentire a casa dal primo giorno».

Il commento di Rosario sembra confermare la rottura

A sorprendere maggiormente i follower è stato il commento lasciato da Rosario Monetti sotto il post di Alessandra. «A prescindere da come sia andata, ti auguro tutta la felicità di questo mondo e che tu possa realizzare ogni tuo sogno. In bocca al lupo per tutto quanto», ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island. Una dedica che ha il sapore di un addio e alla quale Alessandra ha risposto con un semplice «Grazie». Nessuno dei due ha spiegato le ragioni della presunta rottura, ma le parole pubblicate sui social sembrano lasciare pochi dubbi: la storia d’amore tra Rosario e Alessandra potrebbe essere davvero arrivata al capolinea.