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Grande Fratello Vip, Valeria Marini sorprende tutti: «Giorgia ha scritto una canzone ispirandosi a me»

Grande Fratello Vip, Valeria Marini sorprende tutti: «Giorgia ha scritto una canzone ispirandosi a me»

Tra prove di canto, ricordi del Festival di Sanremo e divertenti siparietti con Carmen Di Pietro, la showgirl anima la Casa più spiata d’Italia

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Valeria Marini e Carmen Di Pietro si preparano ad esibirsi nella Casa del Grande Fratello Vip sulle note di Vamos a bailar di Paola & Chiara.

Per le due showgirl sarà una sorta di rivincita dopo il duetto proposto due anni fa a Tale e Quale Show, rimasto impresso per gli errori e i momenti comici. Allora Carmen, rivolgendosi a Carlo Conti, aveva scherzosamente accusato la collega: «Ho stonato! È colpa di Valeria, mi ha fatto andare lei fuori tempo! Deve andare a scuola di canto!».

Come ricorda Biccy, quella performance è diventata uno dei siparietti più ricordati del programma, insieme all’imitazione di Tony Effe sulle note di Sesso e samba affidata a Roberto Ciufoli.

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Durante le prove del nuovo numero musicale, Marini ha ricordato di aver premiato proprio Paola & Chiara al Festival di Sanremo 1997, quando vinsero tra le Nuove Proposte con Amici come prima. In quell’edizione era sul palco con Piero Chiambretti accanto al conduttore Mike Bongiorno. A confermare il ricordo è stata Paola Iezzi, che su Instagram ha commentato: «Can’t wait! E comunque è vero, Valeria nostra madrina forever!».

«Giorgia ha scritto 'Un amore da favola' ispirandosi a me»

La showgirl ha poi raccontato un altro aneddoto. Quando nella Casa è risuonata Un amore da favola di Giorgia, Marini ha sostenuto che la cantante avrebbe composto il brano pensando a lei. Lo ha ripetuto, tra gli altri, a Giacomo Gallani e Guendalina Tavassi: «Questo pezzo lo ha scritto ispirato a me, io non lo sapevo, me l’ha detto lei. Mi ha proprio detto: “Ho scritto questo pezzo ispirato a te”».

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