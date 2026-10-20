GF Vip, scoppia il putiferio nella Casa: lite furiosa tra Alex Belli e Giulia Provvedi

Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la preparazione del pranzo, Giulia Provvedi e Alex Belli sono stati protagonisti di un acceso confronto, nato da una risata che l’attore avrebbe giudicato fuori luogo.

Il clima era già teso per la cantante, reduce da una discussione con Valeria Marini. Quest’ultima l’aveva rimproverata per il suo atteggiamento scherzoso, accusandola di ridere anche nei momenti meno opportuni. Dopo il confronto avvenuto nella puntata precedente, anche Alex Belli ha manifestato il proprio fastidio.

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Lo scontro in cucina

La discussione è degenerata quando Giulia Provvedi ha definito il coinquilino arrogante. Alex Belli ha risposto alzando i toni: «Ma perché c’hai sempre questa coda di paglia? Chi è che ti tratta come una pirla? Chi ti tratta come una pirla? Smettila. Non sono né ipocrita né arrogante. E allora tu sei una bambina che ride a sproposito. Questo ti dico. È quello che penso. No, però… arrogante una volta, ipocrita un’altra, basta. Ho 46 anni e, scusate, ma ho due coglioni così. Anche se Giulia è una mia amica, visto che comunque siamo qua non a fare grande famiglia, ti dico quello che penso, va bene?»

Lo sfogo di Alex Belli con Marina La Rosa

Successivamente l’attore ha ribadito il proprio punto di vista parlando con Marina La Rosa, precisando di apprezzare normalmente l’ironia della cantante, ma non in ogni circostanza: «Sono io il primo a ridere con lei, al mattino mi sveglio e ci divertiamo a svegliare gli altri (…) permetti che a me dà fastidio in un determinato momento se tu mi ridi mentre sto facendo una cosa? (…) mi può stare sui c****i sta roba?»

La replica di Giulia Provvedi

Dopo il litigio, Giulia Provvedi si è sfogata in giardino, visibilmente risentita per il comportamento del coinquilino e per il disagio provato durante il confronto. La cantante ha rivendicato il diritto di comportarsi liberamente: «Tu non sei mio padre, non sei qua a dirmi come devo vivere. Mi sono rotta i c****i!»