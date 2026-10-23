Amici 26, Erness squalificato dopo il caso plagio: decisiva la bocciatura del nuovo inedito

La possibilità di riscattarsi non è bastata al cantante. Lorella Cuccarini e Amadeus hanno avuto un ruolo decisivo nella scelta di escluderlo

Erness è stato squalificato da Amici 26. La notizia arriva dalle anticipazioni di SuperGuidaTV, che ha assistito alla registrazione della puntata del talent show in onda domenica 25 ottobre. Il giovane cantante non farà quindi ritorno nella scuola dopo il provvedimento adottato nei suoi confronti per il caso dei brani presentati ai provini.

Il caso dei presunti plagi e l’allontanamento

La vicenda era emersa nel corso del quotidiano di Amici, quando Samurai Jay aveva rilevato che diversi pezzi presentati da Erness durante le selezioni riprendevano canzoni già note. Il responsabile artistico aveva inizialmente scelto di concedergli un’ulteriore possibilità: una settimana di tempo per lavorare con alcuni professionisti alla realizzazione di un brano inedito.

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Durante questo periodo Erness era rimasto lontano dalla casetta e dalle lezioni, per concentrarsi esclusivamente sul nuovo progetto musicale.

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Il nuovo inedito non supera la prova

Il brano è stato effettivamente realizzato, ma non ha convinto Samurai Jay, che non lo avrebbe giudicato sufficientemente valido per consentire il rientro dell’allievo. A quel punto, secondo quanto riferito da SuperGuidaTV, è diventato determinante anche il confronto con gli altri responsabili artistici del canto.

La posizione di Lorella Cuccarini e Amadeus

A sostenere una linea più severa sarebbero stati Lorella Cuccarini e Amadeus. In particolare, Cuccarini avrebbe considerato il comportamento dell’allievo incompatibile con le regole e con il rispetto dovuto agli altri concorrenti.

«Per entrambi, ma soprattutto per Lorella, ciò che ha fatto Erness era inammissibile. Lei lo avrebbe cacciato immediatamente dalla scuola», si legge nell’anticipazione riportata da SuperGuidaTV.

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Secondo la ricostruzione, la docente avrebbe ritenuto ingiusto concedere un trattamento diverso a Erness rispetto agli aspiranti allievi che avevano presentato brani propri, anche quando non erano riusciti a entrare nella scuola o erano stati eliminati.

La decisione definitiva

Alla fine, i tre responsabili artistici avrebbero condiviso la scelta di non riammettere Erness. L’esclusione, secondo le anticipazioni, sancisce la squalifica del cantante per la violazione del regolamento. La vicenda sarà al centro della puntata di domenica 25 ottobre, quando il pubblico potrà seguire in televisione gli sviluppi della decisione.