Gabriele Govoni: «Non ho mai tradito Sara, ma su di lei ho dei dubbi». Poi presenta la nuova fidanzata

Nelle ultime settimane sono stati numerosi i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ospiti nel salotto di Verissimo. Dopo Sara Palumbieri, Cristian Mascolino, Nicole Cena e Soraya Sabetta, è stato il turno di Gabriele Govoni, che ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi sviluppi della sua vita privata e sentimentale.

Le difficoltà dopo il programma

Per prima cosa, Gabriele ha spiegato come sta oggi, dopo l’intensa esperienza televisiva e la fine della relazione con Sara Palumbieri.

«Ora sto bene, ho passato settimane difficili dopo il programma e dopo quello che è successo con Sara. Sono contento che entrambi siamo andati avanti: ne abbiamo passate tante ed è giusto che siamo felici».

La gelosia e i dubbi sui tradimenti

Il giovane è poi tornato sul tema della gelosia, emerso con forza durante il programma, spiegando che non sarebbe stata l’unica difficoltà della coppia.

«Sicuramente è stata un problema, ma non era l’unico. In sette anni ci siamo presi e lasciati, lei finiva sempre con il suo ex. Mi portava a essere geloso, a controllare e a guardare. Me ne ha fatte parecchie negli anni».

Sul tema dei presunti tradimenti, Gabriele ha aggiunto: «Io non l’ho mai tradita, ma sono quasi sicuro che lei lo abbia fatto. Non ho ancora le risposte a tutti i miei dubbi».

La nuova frequentazione con Chiara

Govoni ha detto di essere contento che anche Sara abbia voltato pagina dopo la separazione. «Speravo che lei trovasse qualcuno, così da riuscire ad andare avanti. Mi fa piacere che si sia concessa un primo appuntamento e che abbia trovato una persona che la aiuti a lavoro».

Anche Gabriele ha ritrovato una certa serenità sentimentale e ha confermato di frequentare una ragazza di nome Chiara.

«Mi sto frequentando con una ragazza con cui mi sto trovando bene. Si chiama Chiara».

Il videomessaggio di Chiara

Durante la trasmissione, Chiara ha sorpreso Gabriele con un videomessaggio nel quale ha raccontato come sta procedendo la loro conoscenza.

«Nel programma mi era sembrato un ragazzo molto geloso, invece con me non lo è. Mi lascia i miei spazi, vado a lavoro, esco con le mie amiche e sta crescendo molto. Ha una maturità che mi ha stupito: è presente, mi ascolta e mi dà dei consigli ottimi, posso parlare con lui di qualsiasi cosa. Mi ferisce quando le persone vogliono mettere zizzania tra me e lui, ma rispetto la relazione con Sara».

Il commento sull’amicizia tra Sara e Soraya

Infine, Gabriele ha commentato l’amicizia nata tra Sara e Soraya dopo la conclusione del reality.

«Sinceramente non lo so, mi fa piacere per Sara che abbia trovato un’amica però è nata tutta questa grande amicizia dopo due, tre mesi che è finito il programma, dopo un mese si sono fatte un tatuaggio insieme… mi fa piacere che abbia trovato un’amica, ma rimango del parere che si attacca sempre alle amicizie sbagliate».